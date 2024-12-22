Gerçekler ortaya çıktı: Almanya'da öfke büyüyor! Noel pazarı saldırganı hakkında uyarı geldi ama hiçbir şey yapılmadı

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Alman hükümeti, Noel pazarında 5 kişinin ölümüne ve 200'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan araçlı saldırıyı önlemek için daha fazla şey yapılıp yapılamayacağı konusunda öfkeli sorularla karşı karşıya.

KAN DONDURAN TWEET

50 yaşında Suudi Arabistanlı bir doktor olduğu öğrenilen Taleb Al Abdulmohsen’in Alman vatandaşlarına yönelik çevrimiçi tehditler savurduğu ortaya çıktı. Abdulmohsen Ağustos ayında sosyal medyada şöyle yazmıştı:

“Almanya'da Alman elçiliğini havaya uçurmadan ya da Alman vatandaşlarını rastgele katletmeden adalete giden bir yol var mı? Eğer bilen varsa, lütfen bana haber versin.”



GİZLİ SERVİS UYARMIŞ AMA 'ÖZEL BİR TEHLİKE ARZ ETMEDİĞİ' SONUCUNA VARILMIŞ

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Der Spiegel'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Suudi gizli servisi bir yıl önce Alman istihbarat teşkilatı BND'yi Abdulmohsen'in Almanya'yı “bedel” ödemekle tehdit ettiği bir tweeti konusunda uyarmıştı. Die Welt gazetesiise, Alman eyalet ve federal polisinin geçtiğimiz sene Abdulmohsen hakkında bir “risk değerlendirmesi” yaptığını ancak “özel bir tehlike arz etmediği” sonucuna vardığını yazdı.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTIKÇA ÖFKE BÜYÜYOR

Başbakan Olaf Scholz olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada saldırıyı “korkunç, çılgınca” olarak tanımladı ve 23 Şubat'ta yapılacak seçimler öncesi siyasi tansiyonun zaten yüksek olduğu ülke için ulusal birlik çağrısında bulundu. Ancak Alman medyası Abdulmohsen'in geçmişini araştırdıkça ve yeni detaylar ortaya çıktıkça ülkedeki tansiyon da adım adım yükseldi. Hükümete zaten şiddetle karşı çıkan aşırı sağ ve aşırı sol partilerden Scolz'a eleştiri yağıyor.



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Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi parlamento başkanı Bernd Baumann, “kurbanlara en azından bunu borçluyuz” diyerek Scholz'dan vahim güvenlik durumuyla ilgili Federal Meclis'i özel bir oturuma çağırmasını talep etti.Aşırı sol BSW partisinin başkanı Sahra Wagenknecht ise İçişleri Bakanı Nancy Faeser'den “neden bu kadar çok ihbar ve uyarının önceden dikkate alınmadığı” konusunda açıklama istedi.

BİLD SORDU: NEDEN HİÇBİR ŞEY YAPILMADI?

Ülkenin en büyük gazetesi Bild gazetesi bugün hükümete “Polisimiz ve istihbarat servislerimiz Suudi'yi radarlarına aldıkları halde neden hiçbir şey yapmadılar? Ve Suudi Arabistan'dan gelen ipuçları neden görmezden gelindi?” diye sordu ve seçimden sonra “iç güvenlikte tam bir dönüşüm” için kapsamlı reformlar yapılması çağrısında bulundu.



Öte yandan Noel pazarı saldırganı hakkında Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) geçen yıl ihbarda bulunulduğu öğrenildi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçen yılın yaz mevsiminin sonlarında dairemiz, sosyal medya kanalları aracılığıyla Magdeburg'daki saldırının sorumlusu olduğundan şüphelenilen kişi hakkında bir ihbar aldı. Pek çok ipucu gibi bu da ciddiye alındı." ifadelerine yer verildi.

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre açıklamada BAMF'nin doğrudan bir soruşturma makamı olmadığı vurgulandı. 10 yıldır Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanlığı yapan Holger Münch ise ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, BKA'nın Kasım 2023'te Suudi Arabistan vatandaşı bir erkek hakkında ihbar aldığını doğruladı.

Münch, ihbar sonrası bir soruşturma başlatıldığına dikkati çekerek, "Bunun üzerine Saksonya-Anhalt polisi de gerekli soruşturma tedbirlerini aldı. (Hakkında ihbarda bulunulan Suudi Arabistanlı kişinin) Ayrıca kamu görevlileriyle çeşitli temasları, onlara hakaretleri ve bazen de tehditleri vardı. Ancak şiddet suçlarıyla tanınmıyordu." ifadelerini kullandı.

