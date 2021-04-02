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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 02.04.2021 - 08:12 | Son Güncelleme:

George Floyd'un kız arkadaşı konuştu: Her şey 2018'de başladı...

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George Floyd'un kız arkadaşı konuştu: Her şey 2018'de başladı...

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davası sürüyor. Mahkeme son olarak Floyd'un kız arkadaşını dinledi.

George Floyd'un gözaltına alındığı sırada polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan olay sonrası ABD genelinde protestolar düzenlenmiş ve tepkilerin dinememesi üzerine Floyd'un ölümünden sorumlu polis gözaltına alınmıştı.

Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davası sürüyor.

George Floydun kız arkadaşı konuştu: Her şey 2018de başladı...

Dava kapsamında Floyd'un kız arkadaşı Courteney Ross da konuştu. Ross, 2017 yılında Floyd ile nasıl tanıştıklarını anlattı.

O dönem bir organizasyona katıldığını ve Floyd'un orada güvenlik görevlisi olduğunu belirten Ross, "Çok kötü bir dönemden geçiyordum. Bunu anladı ve benimle birlikte dua etti" dedi.

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Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Ross, Morries Hall isimli bir kişiden uyuşturucu madde aldıklarını ve Floyd'un öldürüldüğü gün bu maddenin otomobilde bulunduğunu söyledi.

"ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA..."

Floyd'un annesine çok düşkün olduğunun altını çizen Ross, 2018'de annesini kaybetmenin Floyd'u oldukça etkilediğini belirtti. Ross bu olaydan sonra Floyd'un eski Floyd olmadığının altını çizdi.

George Floydun kız arkadaşı konuştu: Her şey 2018de başladı...

"BEN KÖTÜ BİR İNSAN DEĞİLİM... ANNEMİ KAYBETTİM"

Geçtiğimiz dönemde çıkan görüntülerde Floyd'un ölmeden hemen önce polis memuruna ağlayarak "Lütfen beni vurma memur bey. Ben kötü bir insan değilim. Annemi kaybettim" dediği ortaya çıkmıştı.

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GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

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Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

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