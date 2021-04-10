George Floyd'u hatırlattı... İsrail polisinden kendi milletvekiline saldırı!

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinlilere destek için düzenlenen gösteriye müdahale ederek Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Ofer Cassif'i darp etti.

Çok sayıda barış yanlısı İsrailli aktivist, zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya olan Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere destek gösterisi düzenledi.

Şeyh Cerrah Mahallesindeki protestoda göstericiler, "işgali durdur", "işgale hayır", "Şeyh Cerrah Filistindir" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail işgali karşıtı sloganlar atan göstericilere, Ortak Arap Listesi Bloku'nun Yahudi milletvekili Cassif de destek verdi.

İsrail polisinin göstericilerden dağılmalarını istemesi üzerine bölgede tansiyon yükseldi.

POLİSİN ŞİDDETİ "GEORGE FLOYD" VAKASINI HATIRLATTI

Yaşanan arbedede İsrail polisi, milletvekili Cassif'i darp edip yere yatırarak, diziyle boynuna bastırdı.

Kameralara da yansıyan bu görüntü ABD'de polisin boynuna bastırıp nefessiz bırakarak ölümüne neden olduğu siyahi "George Floyd" vakasını anımsattı.

Polis, olaya tepki gösteren göstericilere de ses bombası attı.

Kısa süreli alıkonulduktan sonra serbest bırakılan Cassif'in gözlüğünün kırıldığı, elbisesinin yırtıldığı görüldü.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin biri gazeteci olmak üzere 4 kişiyi plastik mermiyle yaraladığı belirtildi.

ŞEYH CERRAH'TAKİ FİLİSTİNLİLER İSRAİL'İN ZORUNLU GÖÇ TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazanmış durumda.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocak ayında evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Söz konusu ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

İsrail mahkemesi son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

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