George Floyd davasında polis şefi Zimmerman ifade verdi

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak nefessiz kalmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin’in davası devam ediyor.

Davada ifade veren Minneapolis Cinayet Bürosu Şefi Dedektif Richard Zimmerman, "Memurların kendilerini tehlikede hissetmeleri için hiçbir neden göremedim, eğer hissettikleri buysa. Memurların bu seviyede şiddet içeren müdahalesine bir sebep göremiyorum. Diziniz bir kişinin boynundaysa, bu onu öldürebilir. Birini kelepçelediğinizde o kişiden size yönelik tehdit ihtimali neredeyse tamamen yok olur. Kelepçelenmiş halde size nasıl zarar verebilirler?" dedi.



GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd, 25 Mayıs 2020’de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin’in 9 dakika boyunca ensesine diziyle basması nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti.

Ülkenin birçok eyaletinde 'Siyah Yaşamlar Değerlidir' sloganlarının atıldığı protestolara neden olan olayda, polis memuru Chauvin, 'ikinci ve üçüncü derece kasıtsız öldürme' suçlarından yargılanıyor.

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