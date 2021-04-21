George Floyd davasında karar çıktı: Dünyanın beklediği fotoğraf geldi!

ABD’nin Minnesota eyaletinde 25 Mayıs 2020’de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, polis memuru Derek Chauvin’in (44) boynuna 9 dakika 29 saniye boyunca bastırması sonucu hayatını kaybeden siyah George Floyd’un (46) davasında jüri kararını açıkladı. Derek Chauvin tüm suçlamalardan suçlu bulunurken başta ABD'deki siyahi vatandaşlar olmak üzere tüm dünya rahat bir nefes aldı.

Derek Chauvin'in karara aöıklandıktan sonra cezaevine gönderilmeden önce çekilen fotoğrafı da basına servis edildi. Sosyal medyada defalarca paylaşılan fotoğraf için dünyanın dört bir yanında kullanıcılar işte beklediğimiz fotoğraf diye yorumlar yaparak mutluluklarını paylaştı.

Altısı beyaz, dördü siyah ve ikisi melez 12 kişiden oluşan jüri, 10 saate yakın süren müzakerelerden sonra, polis memuru Chauvin’i, Floyd’un boğazına bastırarak ölümüne yol açtığı gerekçesiyle ikinci derece kasıtsız cinayet, üçüncü derecede cinayet ve ikinci dereceden taksirle insan öldürmekten suçlu buldu. GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ DAVA SÜRECİ

Polis memuru Chauvin’in olay sırasında cep telefonuyla çekilen görüntüleri duruşma boyunca jüriye izletilmişti. Jüri üyeleri aralarında adli tıp uzmanı, polis memurları ve görgü tanıklarının olduğu 45 tanığın mahkemede verdiği ifadeleri değerlendirerek kararını oybirliği ile verdi. Chauvin’in ne kadar ceza alacağı ilerideki aylarda gerçekleştirilecek duruşmalarda belirlenecek.

Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken ölmesi, ülke çapında günlerce süren eylemlere neden olmuştu.

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