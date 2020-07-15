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Hürriyet
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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 15.07.2020 - 23:06,Son Güncelleme:

George Floyd cinayetinde kritik gelişme: O polislere dava açıldı

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George Floyd cinayetinde kritik gelişme: O polislere dava açıldı
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ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ailesinin, Minneapolis kenti ve Floyd'un ölümüyle ilgili suçlanan 4 polis memuruna karşı dava açtığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Floyd'un ailesini temsil eden avukatlar, Minneapolis kenti ile polis memurları Derek Chauvin, Thomas Lane, Tou Thao ve J. Alexander Kueng'a karşı federal mahkemede dava açtı.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

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