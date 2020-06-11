George Floyd, ABD’yi silkeleyip gitti... Peş peşe sembolik adımlar

Siyahi George Floyd’un (46) polis tarafından öldürülmesiyle ABD’yi etkisi altına alan ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından ülkede etnik ayrımcılığa yönelik adımlar gelmeye başladı. Bu adımlar, geçen hafta sonu İngiltere ve Belçika’daki kitlesel protestolar sırasında kölecilik yanlısı, ırkçı tarihi şahısların heykellerine yönelik tepkileri izliyor. İlk çarpıcı uygulama, ülke tarihinde ilk kez bir kuvvet komutanlığına siyahi bir generalin atanması oldu. Amerikan Senatosu, Orgeneral Charles Q. Brown Jr.’un ABD Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atamasını onayladı. Oylamaya karşı çıkan senatör olmadı.

‘RÜZGÂR GİBİ GEÇTİ’ ÇIKARILDI

Kültürel alanda da ırkçılığın izlerinin silinmesi çabaları hız kazandı. Amerikan HBO Max, film platformundan 1939 tarihli “Gone with the Wind” (Rüzgar Gibi Geçti)” filmini çıkardı. Film, Amerikan İç Savaşı sırasında güney eyaleti Georgia’da köle emeğinin kullanıldığı pamuk plantasyonu sahibi bir aileyi anlatıyor. ABD’de 32 sezondur devam eden ve polis şiddetini övmekle suçlanan Cops (Polisler) da yayından kaldırıldı. Dizi, ülkenin en uzun soluklu yapımlarındandı.

Amerikan Merriam-Webster sözlüğünü çıkaran yayınevi, “ırkçılık” tanımını renkli halklara yönelik baskıyı daha iyi anlatacak şekilde değiştirme kararı aldı. Drake Üniversitesi’nden yeni mezun 22 yaşındaki Kennedy Mitchum, Merriam-Webster’a, sözlükte “ırkçılık” kelimesinin tanımına, “sistematik zulüm” referansının dahil edilmesi talebiyle bir e-posta gönderdi. Mitchum, 189 yıllık şirketin kendisine cevap vermesine şaşırdığını dile getirirken, birkaç yazışmadan sonra Merriam-Webster, revizyona ihtiyaç olduğunu kabul etti.

TWITTER O GÜNÜ TATİL ETTİ

Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, ABD’de köleliğin sona erdiği 19 Haziran tarihini çalışanları için tatil ilan ettiklerini açıkladı. Amerikan İç Savaşı’nın sona erdiği 1865 yılının 19 Haziran’ında kölelik tüm güney eyaletlerinde kaldırılmıştı. Alman spor markası Adidas da, ABD’de yeni işe alımlarında siyah ve Latin kökenliler için yüzde 30 kota ayıracağını duyurdu.

ABD ve Avrupa’da köle tacirleri ile sömürgecilerin heykellerine yönelik saldırılar devam ediyor. Son olarak ABD’nin Boston kentinde kâşif Kristof Kolomb’un heykelinin başı kesildi.

TRUMP: NUMARADAN DÜŞMÜŞ OLABİLİR

ABD Başkanı Trump, Buffalo kentinde polis tarafından itilerek yere düşen 75 yaşındaki göstericinin faşizm karşıtı Antifa hareketinin provokatörlerinden olabileceğini söyledi. Twitter mesajında One America News televizyonunun haberine atıf yapan Trump, Martin Gugino adlı göstericinin itildiğinden daha sert düştüğünü iddia ederek, “Bu bir kurmaca olabilir mi” diye sordu. Geçen hafta Buffalo’daki protestolara katılan Gugino, polis tarafından itilince yere düşmüştü.

POLİS REFORMU

Bu arada Beyaz Saray, polis reformu çalışmasının bitmek üzere olduğunu duyurdu. Trump’ın son 10 gündür taslak üzerinde “sessizce ve özenle” çalıştığı kaydedilen açıklamada, metnin önümüzdeki günlerde ilan edileceği bildirildi.



