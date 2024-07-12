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George Clooney’den Biden’a çağrı: Çekil

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#Demokrat Parti’#George Clooney#Biden
George Clooney’den Biden’a çağrı: Çekil
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 07:00

Demokrat Parti’nin bağış etkinliklerinin önde gelen isimlerinden Amerikalı ünlü aktör George Clooney, ABD Başkanı Joe Biden’a (81) adaylıktan çekilmesi çağrısında bulundu.

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New York Times’ta çarşamba günü yayımlanan makalesinde Clooney, Biden’ı sevdiğini ancak adaylığını sürdürmesi halinde Demokratların başkanlık yarışını ve Kongre’deki tüm kontrolünü kaybedeceğini söyledi. Clooney, Biden’ın son dört yılda birçok “savaşı” kazandığını, ancak “kazanamayacağı tek savaşın zamana karşı savaş olduğunu” ifade etti. Partisiyle gurur duyduğunu vurgulayan Clooney, “Kasım ayındaki seçimi bu başkanla kazanamayız” dedi.

‘DEMOKRASİYİ KURTAR’

Ünlü aktör yazısını “Joe Biden bir kahraman. 2020’de demokrasiyi kurtardı. 2024’te de aynı şeyi yapması için ona ihtiyacımız var” sözleriyle sonlandırdı. Biden’a adaylıktan çekilmesi için kendi partisi içinden yapılan çağrılar artarken, Demokrat Parti’nin büyük bağışçıları arasında olan Disney ailesinin mirasçısı Abigail Disney de aynı çağrıda bulunmuştu. Biden ise yarışta kalma konusunda ısrarlı.

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DEMOKRATLARDA TELAŞ

7 Haziran’daki televizyon tartışması ardından Kongre üyesi 10’dan fazla Demokrat, Biden’a adaylıktan çekilmesi çağrıları yaptı. Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de katıldığı bir TV programında Biden’ın artık karar vermesi gerektiğini söylemesi “Biden’ın çekilmesine kapı araladı” diye yorumlandı. Politico haber sitesine göre adaylığına karşı isyan çıkmasından korkan Biden’ın yardımcıları da, “bağlılıklarını ölçmek için” ağustos ayında yapılacak parti kurultayı öncesinde delegeleri arayarak “Başkan’ı destekliyor musunuz” diye nabız yokluyor. Öte yandan Demokrat bir yetkili, önseçimde Başkan’a taahhütte bulunan delegelerin en az dörtte birinin artık tereddütte olduğunu dile getiriyor.

 

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#Demokrat Parti’#George Clooney#Biden

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