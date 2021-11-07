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George Clooney: Çocuklarımı tehlikeye atmayın

#George Clooney#Çocuk#Fotoğraf
George Clooney: Çocuklarımı tehlikeye atmayın

İtalyan asıllı ABD’li aktör George Clooney, İngiliz Daily Mail ve diğer bazı tabloit yayıncılara yolladığı mektupta, eşi Amal Clooney’nin insan hakları avukatı olduğunu, intikam amaçlı olası saldırılara hedef olmamaları için ikiz çocuklarının fotoğraflarının yayınlanmamasını talep etti.

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İngiliz The Times’ın yayınladığı mektupta, Clooney, 4 yaşındaki ikiz çocukları Ella ve Alexander’ın güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdi. Clooney, bu mektubu, ünlü aktör Billie Lourd’un 1 yaşındaki bebeğinin fotoğrafının Daily Mail tarafından yayınlanmasının ardından kaleme aldığını belirtti.

PARANOYA DEĞİL GERÇEK

George Clooney, avukat eşi Amal Clooney’nin işi gereği terör örgütlerinin yargılamalarına katıldığını belirterek, “Çocuklarımızın fotoğraflarını satmıyoruz. Sosyal medyada yokuz, fotoğraf paylaşmıyoruz. Bu paranoyakça bir tehlike değil, dünyanın gerçekleri. Umarım sizin için reklam satmak, masum çocukları hedef haline getirmekten daha değerli değildir” diyerek yetkililere seslendi.

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#George Clooney#Çocuk#Fotoğraf

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