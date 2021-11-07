George Clooney: Çocuklarımı tehlikeye atmayın

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İngiliz The Times’ın yayınladığı mektupta, Clooney, 4 yaşındaki ikiz çocukları Ella ve Alexander’ın güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdi. Clooney, bu mektubu, ünlü aktör Billie Lourd’un 1 yaşındaki bebeğinin fotoğrafının Daily Mail tarafından yayınlanmasının ardından kaleme aldığını belirtti.

PARANOYA DEĞİL GERÇEK

George Clooney, avukat eşi Amal Clooney’nin işi gereği terör örgütlerinin yargılamalarına katıldığını belirterek, “Çocuklarımızın fotoğraflarını satmıyoruz. Sosyal medyada yokuz, fotoğraf paylaşmıyoruz. Bu paranoyakça bir tehlike değil, dünyanın gerçekleri. Umarım sizin için reklam satmak, masum çocukları hedef haline getirmekten daha değerli değildir” diyerek yetkililere seslendi.