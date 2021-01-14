Generallerden Biden’a biat, Trump’a muhtıra

Trump’ın görev süresinin sonuna gelinirken hayli karışık durumda olan ABD’de, emsali çok görünmeyen bir gelişme daha yaşandı. Sivil siyasete mesafeli bir konumda yer alan ABD Genelkurmay Başkanlığı, 6 Ocak’ta Kongre’de yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve yedi kuvvet komutanının imzasını taşıyan metinde 6 Ocak olayları “isyana teşvik ve kalkışma” olarak nitelendirildi.

‘BIDEN BAŞKOMUTAN’

ABD halkının yaklaşık 250 yıldır insanları ve anayasayı korumak için silahlı kuvvetlere güvendiği vurgusu yer alan açıklamada, silahlı kuvvetlerin anayasayı “yerli ve yabancı düşmanlara karşı” korumaya devam etme kararlılığında olduğu ifadesi dikkat çekti. ‘Trump’a muhtıra mı’ sorusunu akıllara getiren açıklamada, “6 Ocak 2021’de Washington’da yaşanan şiddet olayları ABD Kongresi’ne ve binasına ve anayasal sürecimize direkt bir saldırıydı. Meclis binası içinde hukukun üstünlüğüne aykırı eylemlere tanık olduk. İfade ve toplanma özgürlüğü hakları hiç kimseye şiddete, isyana ve ayaklanmaya başvurma hakkı vermez” ifadelerine yer verildi. Açıklamada Joe Biden’ın 20 Ocak’ta başkanlığı teslim alacağı vurgusu yapılırken “46’ıncı Başkomutanımız olacaktır” denildi.