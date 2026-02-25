Generalden Trump’a İran uyarısı! Mühimmat yetmez, can kaybı olabilir

Haberin Devamı

Washıngton-Tahran hattında haftalardır savaş çanları çalarken, Beyaz Saray’da da harekat konusunda zıtlaşmalar başladı. Amerikan haber sitesi Axios’un haberine göre, Trump’ın yönetimindeki favori isimlerden biri olan Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, ABD yönetimini İran konusunda uyarıyor. General Caine, kritik mühimmat eksiklikleri ve müttefiklerin desteğinin olmaması nedeniyle operasyonun ve ABD personelinin önemli riskler altında olacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Axios’a konuşan bir ABD yetkilisi de ‘Caine’in İran konusunda isteksiz olduğunu’ iddia etti.

UZARSA RİSK ARTAR

Kaynak, özellikle ABD’nin savaşta kayıplar yaşamasının ciddi sıkıntı oluşturacağını öne sürdü. Washington Post’a konuşan eski bir savunma yetkilisi ise İran rejimini devirme hedefli bir operasyonun haftalar, aylar sürebileceğini belirterek bunun için daha fazla mühimmata ihtiyaç duyulacağı ve ABD askerlerini daha yoğun misilleme riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.

SAYGI DUYULAN BİR İSİM

Haberin devamında ‘Trump cephesinde, Caine’in oldukça öne çıkan bir isim’ olduğu paylaşıldı. Nitekim Caine, son haftalarda Trump’a İran konusunda bilgi veren tek askeri yetkili konumunda. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper, Trump’ın İran toplantılarına ocak ayından bu yana davet edilmedi. Üst düzey bir yetkili de, Trump’ın Cooper ile görüşmediğini doğruladı. Kaynaklar, Trump’ın Caine’e ciddi saygı gösterdiğini söylüyor. Dolayısıyla önerileri Washington cephesinde etki yaratabilir.

TRUMP İDDİALARI YALANLADI

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından açıklama yaparak iddiayı yalanladı. Trump, “General Caine, İran’ı iyi tanır; çünkü İran’ın Nükleer Gelişim programına yönelik saldırı olan Geceyarısı Çekici operasyonunun başındaydı” yorumunu yaparken, İran’a karşı harekete geçmeme durumunun olmadığını savundu. Trump, “Caine büyük bir savaşçı. İran’a karşı harekete geçmemekten ya da hakkında okuduğum sahte ‘sınırlı saldırılardan’ söz etmedi. Onun bildiği tek şey ‘kazanmak’ ve kendisine talimat verilirse en önde o olacaktır” diye de ekledi. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, İran ile perşembe günü yapılacak 3. tur görüşmeden önce dün ‘Gang of 8’ denilen Kongre’nin en üst düzey sekiz isminin yer aldığı ve istihbarat konularında bilgilendirilen ‘Sekizler Çetesi’ne verdiği brifingden yansıyacaklar da merak ediliyor.

12 ADET F-22 İSRAİL’E İNDİ

Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi X hesabından yaptığı açıklamada, “İran hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeyecek ve barışçıl nükleer teknolojinin nimetlerinden halkımız için yararlanma hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” derken, ABD de bölgeye askeri yığınağa devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 12 adet F-22 tipi savaş uçağının, dün İsrail’in güneyindeki bir askeri üsse iniş yaptığı belirtildi.

WİTKOFF VE KUSHNER’E BAĞLI

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, yarın Cenevre’de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelecek. İngiliz Guardian gazetesine göre, Trump’ın İran’a saldırı emri verme kararı, Witkoff ve Kushner’ın ‘Tahran’ın nükleer silah üretme kapasitesinden vazgeçme konusunda kendilerini oyalayıp oyalamadığına ilişkin’ değerlendirmelerine bağlı olacak. Anlaşma olmazsa Trump İran’a baskı için sınırlı harekât düzenlenmesi emri verebilir.