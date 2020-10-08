General Hüseyin Mahmudov Hürriyet’e konuştu: 'Cephede 25 km ilerledik'

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda 11’inci gün geride kaldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Departmanı’nın başında bulunan General Hüseyin Mahmudov, gelinen noktayı Hürriyet’e anlattı: “Ordumuz çok sayıda cephede ilerlemeye devam ediyor. İlk önce düşman ateş noktalarını bertaraf ediyoruz. Bu kapsamda da bugüne kadar 250 tank, zırhlı araç, 270 top ile füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim gözlem mıntıkası ve yaklaşık 150 askeri kamyon ve araç, 7 mühimmat deposu, 10 komuta merkezi, bir S-300 hava savunma sistemini imha ettik.

27 YER KURTARDIK

Ordumuz şu ana kadar 25 km ilerleme sağladı. İşgal altındaki 27 yerleşim yerini geri aldık. Ermenistan ordusu, cephede bize karşı duramadı. Çok sayıda mevziyi bırakıp kaçtılar. Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını almak için savaşıyor. Öz toprağımız, öz vatanımız için savaşıyoruz. Herkes böyle bilsin. Ordumuz çok sayıda cephede ilerlemeye devam ediyor. Karabağ’da işgal altındaki tüm topraklarımızı alana kadar durmayacağız. Öz topraklarımızı azat etmeye, zafere az kaldı.”

SİHA’LAR BİZE GÜÇ KATTI

General Mahmudov, cephedeki başarılarına Türk İHA ve SİHA’larının katkısının büyük olduğunu söylüyor: “Türkiye’den satın aldığımız ve Azerbaycan ordusunun envanterine giren İHA ve SİHA’lar bize büyük güç kattı. Çatışma alanında ordumuzun kabiliyetini arttırdı. Hava savunma sistemimize büyük katkısı oldu.”

SADECE ERMENİLERLE DEĞİL, PKK’LILARLA DA SAVAŞIYORUZ

General Mahmudov, PKK’lı teröristlerin Ermenistan saflarında çatıştığı iddiasını doğruluyor: “Azerbaycan ordusu sadece işgalci Ermenistan ile değil, cepheye Libya’dan, Suriye’den taşıdıkları terör örgütleriyle de savaşıyor. Kimi getirirlerse getirsinler, kimden destek alıyorlarsa alsınlar Azerbaycan ordusunu durduramayacaklar. Ermenistan bölgeyi terör yuvası yapmak istiyor, buna izin vermeyeceğiz. Ermenistan askerlerini de onlara desteğe gelen terör örgütlerini de Karabağ’dan temizleyeceğiz.”





MİSKET BOMBASI ATMIŞLAR

Ermenistan ordusu, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına saldırdı. Bölgede incelemelerde bulunan yetkililer, yaptıkları açıklamada petrol boru hattının yakınına Ermenistan güçlerinin misket bombası attığını, boru hattının hasar almadığını söyledi. Roketin içinde irili ufaklı 300 bombanın bulunduğu, iki bombanın patladığı, patlamayan 298 bombanın tek tek imha edileceği bilgileri paylaşıldı. 107 ülkenin onayıyla 2010’da kullanımı yasaklanan misket bombası, bomba içinde bomba olarak biliniyor. İnfilak edince içindeki yüzlerce misket büyüklüğünde bombacık etrafa saçılarak peşi sıra patlıyor ve en çok zararı çocuklara veriyor.

‘BORU HATTINA SALDIRI PROVOKASYON’

Ermenistan önceki gece Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı. General Mahmudov, Ermenistan’ın bu hareketlerle provokasyon peşinde olduğunu söylüyor: “Ermenistan ordusu, Azerbaycan karşısında cephede duramadı. Büyük kayıplar verdi. Cephede mağlup olan, mevzilerini, silahlarını bırakarak kaçan Ermenistan ordusu şimdi provokasyon peşinde. Önce sivillerin, masum insanların yaşadığı yerleşim yerlerini vurdular. Cephe hattından 100 km içerde olan şehirler Gence, Mingeçevir’e füze attılar. Enerji santralını hedef aldılar, şimdi de Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırıyorlar. Cephede kaybeden Ermenistan, bunlarla provokasyon arayışında. Sıkışan, çaresiz kalan Ermenistan bu provokasyonlarıyla 3’üncü ülkeleri de savaşa dahil etmek istiyor. Bu provokasyonlara gelmeyeceğiz, cephede aldığımız ve alacağımız başarılarla bu provokasyonları boşa çıkaracağız.”