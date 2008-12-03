Genelkurmay Başkanı krizi

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Belçika'da Genelkurmay Başkanı August Van Daele, “siyasi uzlaşmazlık” nedeniyle yerine yeni atama yapılamadığı için normalde 4 yıl olan görevinde 6. yılını doldururken, kendisine söz verildiği halde önümüzdeki 1 Ocak tarihinde de emekli olamıyor.

Federal yapılı Belçika'yı yönettiği varsayılan, ancak Flaman-Valon çekişmeleri nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan Başbakan Yves Leterme yönetimindeki koalisyon hükümetini oluşturan siyasi partiler, yeni genelkurmay başkanının ismi üzerinde uzlaşma sağlayamıyor.



Belçika'da üst düzey askeri yetkililer genelde siyasi partilere yakınlıkları ve onlardan aldıkları destek derecesinde terfi ediyor ve çeşitli makamlara atanıyor.



Genelkurmay Başkanı Van Daele'nin (64) yerine yapılacak atamayla ilgili siyasi pazarlıklar aylardır devam ediyor. Partiler, yeni genelkurmay başkanının Flaman veya Valon olması konusunda uzlaşma sağlayamadıkları gibi, hangi koalisyon partisine yakın olacağı konusunu da belirleyemedi. Koalisyon hükümetinde Flaman ve Valon sosyalist, liberal ve Hristiyan demokrat partiler ağırlıklı bulunuyor.

“Sıra Valonlarda olduğu için” pazarlıklarda iki Valon generalin ismi ön plana çıkıyor.



Fransızca konuşan Valon General Jean-Marie Jockin, “Katolik bir liberal” olarak Liberal Parti (MR) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDH) desteğini alıyor.



Diğer genelkurmay başkanı adayının ise sosyalist Savunma Bakanı Andre Flahaut'un Özel Kalem Müdürü General Frederic Van Dingenen olduğu bildiriliyor.



Siyasi gözlemciler, “Katolik eğilimli liberal genelkurmay başkanı” atanması olasılığının “sosyalist genelkurmay başkanı”ndan daha yüksek olduğunu ifade ediyor.