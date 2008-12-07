Genelevlerde kırmızı alarm

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Özgürlükler ülkesi Hollanda, başkent Amsterdam’da organize suçla mücadele için kentin genelevleri, seks shopları ve esrar kafelerini yarı yarıya indiriyor. Bu kapsamda Amsterdam’ın meşhur ’kırmızı fenerli’ sokağındaki genelevlerin de en az yarısının kapatılması sözkonusu.

Amsterdam belediye başkanlığı yetkilileri planla birlikte kentin artık suçlular için bir "serbest kuşak" olmaktan çıkarılacağını belirtiyor. Geçen yıl kent yetkilileri kendilerini dükkan vitrinlerinde teşhir eden "uygunsuz giyimli" fahişeler nedeniyle kırmzı fenerli sokaktaki genelevlerin en az üçte birinin kapatılması gerektiğini savunmuşlardı.



Yeni önlemlerle seks ’vitrinlerinin’ sayısının 482’den 243’e indirilmesi planlanıyor. Bu bağlamda Amsterdam’da bulunan 76 esrar kafesinin de yarısı kapatılacak.



Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı Lodewijk Asscher kırmızı fenerli bazı dükkanların uyuşturucu ve kadın ticaretine hizmet ettiğini saptadıklarını söyledi. Genelevlerin kapatılmasının ardından bölgeye oteller, butikler, galeriler ve restoranlar yapılması için 39 milyon euro ayrıldı.