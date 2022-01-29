Gençlerin yeni sorunu: Uygulama sisi! Akıllı telefon kullanan 4 kişiden birinde görülüyor...

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İster Instagram, ister Candy Crush olsun, çoğumuzun akıllı telefonlarında genellikle içinde kaybolduğumuz bir dizi uygulama yüklü. Yapılan son araştırmalar, birçok insanın uygulamalara aşırı takıntılı olduğunu ve bunun sosyal hayatlarını etkilediğini ortaya çıkardı.

HER 4 KİŞİDEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Bir YouGov anketi, her dört kişiden birinin çok fazla uygulama kullandıkları için arkadaşlarına yetişmekte zorluk çektiğini ortaya koydu.

YENİ SORUN: UYGULAMA SİSİ

'Uygulama sisi' olarak bilinen fenomen, arkadaşlara mesaj göndermek için birden fazla uygulama kullanıldığında oluşan kafa karışıklığından kaynaklanıyor. 1.966 akıllı telefon kullanıcısıyla yapılan araştırmalarda mesajlaşmak için iki uygulama kullananların yüzde 23'ünün uygulama sisi yaşadığını ortaya çıktı.

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Aynı ankette her üç kişiden biri, telefonundaki uygulamalara fazla vakit ayırdığı için dışarıda bir geceyi veya arkadaşlarıyla önemli bir etkinliği kaçırdığını söyledi.

FAZLA MESAJLAŞMA UYGULAMASI STRESE NEDEN OLUYOR

Araştırmayı yürüten Amandine Le Pape, "Beş veya altı farklı mesajlaşma uygulamasına sahip olmak yoğun yaşamlarımıza stres katıyor. İnsanların yönetmesi için her zaman çok fazla görev oluyor ve bunları kontrol etmek zamanla sinir bozucu bir hale geliyor" dedi.

UYGULAMA SİSİ GENÇLERİ DAHA ÇOK ETKİLİYOR

Araştırma, gençlerin ilişkilerinin eski nesillere göre uygulama sisinden daha fazla etkilendiğini buldu. 18-34 yaşındakilerin yaklaşık yüzde 57'si bir arkadaşına cevap vermeyi unutmuş durumdayken bu 55 yaşın üzerindekilerde önemli ölçüde azalıyor.

Uygulama sisi daha büyük yaş grubundakilerin sadece yüzde 5'ine kıyasla, gençlerin yaklaşık beşte birinin bir arkadaşıyla temasını kaybetmesine neden oldu.