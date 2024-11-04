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Gençlerin tren macerası ölümle bitti

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#Avusturya#Tren#Gençler
Gençlerin tren macerası ölümle bitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 14:14

Avusturya'da bir trenin üstünde video çekmeye çalışan dört gençten iki tanesi, köprüye çarparak ağır yaralandı. Olayda 17 yaşındaki genç, üç gün sonra hayatını kaybederken, diğerinin tedavisi devam ediyor.

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Avusturya'da bir trenin üstüne çıkan 13-18 yaşlarındaki 4 gencin, video çekme girişimi faciayla sonuçlandı.

Başkent Viyana'daki Schönbrunn İstasyonu yakınlarında 29 Ekim'de meydana gelen olayda, seyir halindeki trenin üstünde seyahat eden gençlerden ikisi trenin yaya köprüsüne yaklaştığı anda ayağa kalktı.

Gençlerden biri köprüye arkası dönük olan arkadaşlarını “aşağı, aşağı” şeklinde seslenerek uyarmaya çalıştı ancak köprüye çarpmalarını engelleyemedi. O ana ait video kaydında başını köprüye çarpan iki gencin vagonun üstüne yığıldığı görüldü.

Gençlerden birinin acil durdurma butonuna basmasının ardından tren dururken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan iki genç hastaneye kaldırıldı. Yerel basına göre gençlerden biri olayı hafif yaranmayla diğeri ise yara almadan atlattı.

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Yoğun bakımda tedaviye alınan 17 yaşındaki gencin olaydan 3 gün sonra hayatını kaybettiği, 18 yaşındaki diğer gencin ise tedavisinin sürdüğü açıklandı.

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#Avusturya#Tren#Gençler

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