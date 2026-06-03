Gençlerin psikoloğu yapay zekâ

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ABD merkezli araştırma kuruluşu RAND tarafından yayımlanan çalışma, yapay zekâ kullanımının gençler arasında hızla arttığını gösterdi. 2025 yılının başlarında yapılan çalışma kapsamında, yaşları 13 ila 17 arasında değişen yaklaşık bin gençle görüşüldü. Katılımcıların önemli bir bölümünün, psikolojik destek ihtiyacı duyduğunda sohbet robotlarına yöneldiği belirlendi. Gençlerin yüzde 12’si son 12 ay içinde en az bir kez yapay zekâ tabanlı sohbet robotlarını psikolojik destek amacıyla kullandığını belirtti. Katılımcıların yüzde 63’ü ise söz konusu araçları arkadaşlarına tavsiye edebileceğini ifade etti. Uzmanlar bu durumun iletişimi zayıflatacağı görüşünde.

Çalışmanın başyazarı Ryan McBain, “Bu üzücü bir tablo. Gençlerin insanlarla rahatça iletişim kurabilecekleri, kendilerini güvende hissedecekleri destekleyici ilişkilere sahip olmalarını umarsınız” değerlendirmesi yaparken, ruh sağlığı uzmanları ise yapay zekâ robotlarının kullanıcıyı aşırı derecede onaylayacak şekilde tasarlandığına dikkat çekerek bu durumun hassas bireylerde sanrıları tetikleyebileceği veya şiddetlendirebileceği uyarısında bulunuyor. Bu tabloyu ‘yapay zekâ psikozu’ olarak adlandıran uzmanlar, sohbet robotlarının intihar veya kendine zarar verme düşüncesi olan kullanıcıları olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıyor.