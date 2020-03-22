Gençlere çok ciddi uyarı

Baharın geldiği şu günlerde evlerde oturmak insanlara zor gelebilir. Hastalığı hafif geçirenler sokağa çıkmak, sosyalleşmek isteyebilir. Ancak COVID-19 ile mücadelede hali hazırdaki en ciddi tedbir hastalığın diğer insanlara yayılmasını önlemek. Çünkü virüsün kimde nasıl bir reaksiyon vereceği, kimin hayatının tehlikeye gireceği bilinmiyor.

‘HASTALIĞI BULAŞTIRMAYIN’

Bu konuda ciddi bir uyarı da Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’dan geldi. Bu hastalığa gençlerin de yakalanabileceğini belirten yetkili, “Bugün gençlere bir mesajım var. Siz yenilmez değilsiniz. Virüs haftalarca hastanede yatmanıza sebeb olabilir, hatta ölümünüze yol açabilir” diye uyarıda bulundu. Bazı gençlerin hastalığı hafif geçirmesiyle ilgili DSÖ Başkanı, ancak bu kişilerin yapacağı tercihlerin diğerleri için ölüm-kalım meselesi olabileceği uyarısında bulundu. Çünkü bu kişiler karantina önlemlerine uymazsa, hastalığın yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan riskli gruplara geçmesine sebeb olabilir. Bu da başka kişilerin hayatlarını tehlikeye atmak anlamına gelir.

‘NORMAL BİR DURUM DEĞİL’

Dünyanın çeşitli yerlerinden insanların hastalığı ciddiye almadığına dair görüntüler de geliyor. İngiltere’de dünden itibaren cafe, pub ve restoranlar kapatılırken, yasak yürürlüğe girmeden insanların mekanları doldurduğu görüldü. Almanya’da ise bu tür sosyalleşme mekanlarının kapatılması nedeniyle insanların parklarda parti yaptığı aktarılıyor. Ancak uzmanlar salgının ciddiye alınmasını istiyor. DSÖ’den Michael Ryan, bu salgının normal bir durum olmadığı konusunda uyarıyor.

DÜNYADA GENÇ VAKALAR ARTIYOR

Avrupa ve Kuzey Amerika’dan gelen veriler, hastaneye kaldırılan gençlerin önemli bir oranı teşkil ettiğini gösteriyor. Amerikan Hastalığı Kontrol ve Önleme Merkezi’nin araştırmasına göre, ABD’de hastaneye kaldırılmak zorunda kalan koronavirüs hastalarının yüzde 40’ını 20 ile 54 yaş arası oluşturuyor. Avrupa’da hastalığın merkez üssü olan İtalya’da da hastalığın ağır seyrettiği genç vakaların sayısının yüksek olduğu belirtiliyor.