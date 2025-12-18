Gençlerde kanser artıyor

Haberin Devamı

İsviçre’nin yeni ulusal kanser istatistiklerinde ortaya çıkan veriler, bilim insanlarını endişelendiren trendi doğruladı. Genç yetişkinlerde kanser vakaları hızla artıyor. ‘Milenyum kuşağı’ olarak adlandırılan 25-39 yaş arasındakiler en çok etkilenen grup oldu. Özellikle bağırsak ve tiroid kanserlerindeki artış yüzde 100’ü aştı. Modern yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin önemli nedenler arasında olduğunu vurgulayan uzmanlar, 1990’lardan bu yana, genç yetişkinlerdeki kanser vakalarının istikrarlı bir şekilde yükseldiğine dikkati çekiyor.

EN ÇOK BAĞIRSAK KANSERİ GÖRÜLÜYOR

Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, bu yaş grubunda yüzde 60 arttı. Ancak asıl sıçrama bağırsak kanserinde yüzde 137 ve tiroit kanserinde yüzde 94 artış gözlendi. Erkeklerde ise en sık görülen testis kanseri vakaları yüzde 14 artarken, onlar da bağırsak kanseri yüzde 142 ve tiroit kanseri yüzde 101 artış dikkat çekti.

‘GENÇLER ARTIK İSTİSNA DEĞİL’

Baden Kanton Hastanesi Onkoloji Şefi ve İsviçre Kanser Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sacha Rothschild, “On, yirmi yıl önce genç yetişkinlerde kanser mutlak istisnayken, maalesef artık onları giderek daha sık görüyoruz” dedi. Erken teşhis ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde, artan vaka sayısına rağmen genç kanser ölümleri azaldı. İsviçre’de 25-39 yaş arası kanserden ölüm oranı 1990’ların ortasında 100 bin kişide 13.2 iken, bugün 7.5’e düştü. Uzmanlar, vaka artışı olmasaydı bu düşüşün çok daha belirgin olacağını vurguluyor.

BAŞ ŞÜPHELİ FAST FOOD

Cell Reports Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, uzmanlar bu artışın arkasındaki olası nedenleri inceledi. Modern yaşamın kansere davetiye çıkaran faktörleri arasında fast food ve işlenmiş gıdalarla beslenme, hareketsizlik, meyve, sebze ve tahılların kalıntılarındaki pestisitler, et, süt ürünleri veya ilaçlardan vücuda giren hormon benzeri maddeler, sık kullanılan antibiyotikler, e-coli bakterilerinin ürettiği toksinler ile 1990’larda artan sezaryen, apandisit ve bademcik ameliyatları da gösteriliyor. Bu ameliyatların mikrobiyomu ve bağışıklık sisteminin gelişimini etkilemiş olabileceği kaydedildi. Ancak araştırmacılar, tüm bu faktörlerin tek başına bir etken olmayacağını ve çok karmaşık, içice geçmiş nedensellikler olduğuna dikkati çekiyor.