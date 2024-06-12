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Gençler ‘aptal’ telefona geçiyor

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#Akıllı Telefon#Aptal Telefon#Wisephone
Gençler ‘aptal’ telefona geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 07:00

Ekran başında geçirdikleri süre konusunda endişe duyan yetişkinler ve gençler, akıllı telefonlarını “daha aptal” modellerle değiştirmeye başladı.

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Giderek daha çok insan, yalnızca kısa mesaj atılabilen ve arama yapılabilen “akılsız telefonlara” geçmeye başladı. ABD’de telefon mağazası sahipleri, düşük teknolojili eski telefonlara yönelik talebin, özellikle de ebeveynler arasında gittikçe arttığını belirtiyor. Telefon bağımlılığından kaçınmak isteyen kullanıcılar için “Wisephone” (bilge telefon) isimli bir telefon geliştiren Amerikalı Chris Kaspar, ürünü yetişkinlere pazarlasa da satışlarının yüzde 25’ini çocuklara ve gençlere yaptığını söylüyor. Wisephone’a taksi uygulamaları ve harita gibi gelişmiş uygulamalar yüklenebiliyor ancak sosyal medya uygulaması kurmak mümkün değil.

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#Akıllı Telefon#Aptal Telefon#Wisephone

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