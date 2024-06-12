Gençler ‘aptal’ telefona geçiyor

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Giderek daha çok insan, yalnızca kısa mesaj atılabilen ve arama yapılabilen “akılsız telefonlara” geçmeye başladı. ABD’de telefon mağazası sahipleri, düşük teknolojili eski telefonlara yönelik talebin, özellikle de ebeveynler arasında gittikçe arttığını belirtiyor. Telefon bağımlılığından kaçınmak isteyen kullanıcılar için “Wisephone” (bilge telefon) isimli bir telefon geliştiren Amerikalı Chris Kaspar, ürünü yetişkinlere pazarlasa da satışlarının yüzde 25’ini çocuklara ve gençlere yaptığını söylüyor. Wisephone’a taksi uygulamaları ve harita gibi gelişmiş uygulamalar yüklenebiliyor ancak sosyal medya uygulaması kurmak mümkün değil.