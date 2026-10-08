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Gençken yapılan spor depresyona karşı koruyor

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#SPOR#Depresyon#GENÇLER
Gençken yapılan spor depresyona karşı koruyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 07:00

Ergenlik döneminde fiziksel olarak daha formda olan kişilerin ilerleyen yaşlarda depresyona yakalanma riskinin daha düşük olabileceği belirlendi.

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Avustralyalı araştırmacıların 30 yılı aşkın süre boyunca 1000’den fazla kişiyi izlediği çalışmada, gençlik döneminde kardiyorespiratuvar kondisyonu daha iyi olanların yetişkinlikte depresyona yakalanma riskinin yüzde 15 daha düşük olduğu görüldü. Journal of Affective Disorders dergisinde yayımlanan araştırmada, katılımcıların kondisyonu 1.6 kilometrelik koşu ve uzun atlama gibi testlerle ölçüldü. Ortalama 8 dakika 27 saniyede koşulan mesafeyi yaklaşık 1 dakika 15 saniye daha hızlı tamamlamak, daha düşük depresyon riskiyle ilişkilendirildi. Koruyucu etkinin kadınlarda erkeklere kıyasla daha güçlü olduğu belirlendi. Araştırmacılar, düşük kondisyonun doğrudan depresyona neden olduğunu söylemenin mümkün olmadığını vurgularken, fiziksel uygunluğun uzun vadeli ruh sağlığını etkileyen faktörlerden biri olabileceğini belirtti.

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#SPOR#Depresyon#GENÇLER

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