Gence gösteriyor ki Azerbaycan haklıdır

Azerbaycan’daki resmi temasları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, dün Ermenistan’ın iki defa orta menzilli balistik füzeyle vurduğu Gence kentini de ziyaret etti. Şentop, burada sivillerin hayatını kaybettiği bölgedeki enkaz yerlerini inceledi. Ermenistan’ın 17 Ekim gecesi Gence kentine fırlattığı füze sonucu aralarında çocukların da olduğu 13 sivil hayatını kaybetmiş, 50’den fazla kişi de yaralanmıştı. Enkaz bölgesinde Gence sakinleriyle bir süre sohbet eden Şentop, hayatını kaybeden sivilleri anmak için füzenin düştüğü yere karanfil bıraktı.

HER ŞARTTA DESTEK

Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın haklı davasını her zaman tüm şartlar altında desteklediklerine vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün Azerbaycanlı kardeşlerimize selamı var” dedi. Ermenistan’ın attığı füzelerin isabet etmesi sonucu enkaza dönüşen evlere işaret eden Şentop, “Arkamızdaki tablo, Gence ve bunun dışında farklı bölgelere yapılan saldırılar gösteriyor ki, Azerbaycan haklıdır” diye konuştu. Meclis Başkanı, Ermenistan’ın sivilleri hedef alarak bombaladığını ve savaş suçu işlediğini vurguladı.

‘SİVİLLER HEDEF ALINMAZ’

Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarına değinen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sivillere yönelik saldırılar savaş suçudur. Cenevre Sözleşmesi’nde, savaş oluyorsa da savaşın bir hukuku ahlâkı olur. Askeri hedefler vurulur ve orada çarpışılır. Siviller hedef alınmaz. Ermenistan, savaşın hukuku ve yasalarına riayet etmeksizin kalleşçe sivillere saldırıyor. Bunu bütün dünyanın görmesi lazım” diye konuştu.

‘BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ’





Şentop, Azerbaycan Meclisi’nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya’nın eş başkanlığını yaptığı Minsk Grubu, sorunu çözmek yerine, adeta çözümsüzlüğe mahkûm etti. BM Şartı’nın 51’inci maddesinden, meşru müdafaadan bihaber olan bu eş başkanlardan biri, Azerbaycan ve Türkiye’yi, Azerbaycan vatanının parçası olan Karabağ’a saldırmakla itham etti. Kendisinin de başka örgütlere yakıştırdığı ifadelerle, şunu söylemekten imtina etmemek lazım: Minsk Grubu’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir.” Şentop, Ermenistan’ın işgal bölgelerinden çekilmesi gerektiğini de söyledi.

Bilgi notu

Ermenistan ile Azerbaycan arasında 1992-1994 yıllarında Karabağ savaşı devam ettiği sırada Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ihtilafa siyasi çözüm bulunması amacıyla özel bir grup oluşturdu. Grup, ilk toplantısını Belarus’un başkenti Minsk’te yaptığı için oluşuma ‘AGİT Minsk Grubu’ adı verildi. Rusya, ABD ve Fransa bu grubun eş başkanları.

AZERBAYCAN GÜNEYDE ERMENİ SINIRINA DAYANDI





Ermenistan’ın 27 Eylül’deki saldırısı üzerine, Dağlık Karabağ ve civarındaki topraklarını kurtarma mücadelesi başlatan Azerbaycan, çatışmaların üçüncü haftası sonunda güney cephesinde Ermenistan sınırına dayandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan şehrinin kurtarıldığını ilan etti. Dün öğle saatlerinde yaptığı paylaşımda Aliyev, haberi, “Azerbaycan Zengilan şehrini işgalcilerden kurtardı! Yaşasın! Yürüyüşümüze devam ediyoruz” notuyla duyurdu. Aliyev, Zengilan şehrinin yanı sıra, aynı reyonda Havalı, Zerneli, Mehmetbeyli, Hyakyari, Şerifan ve Muganlı köylerinin de kurtarıldığını belirtti. Kuzeye yöneleceği tahmin edilen Azerbaycan ordusunun Kubatlı reyonunu alması bekleniyor. Kubatlı’nın kurtarılması durumunda Azeri birlikleri, top atışıyla Karabağ ile Ermenistan arasında stratejik önemdeki Laçin koridorunu kesme imkânını yakalamış olacak. Öte yandan Karabağ’da bulunan Rus gazeteciler, bölgenin merkezindeki Şuşa şehrinden Azerbaycan topçusunun atışlarının duyulduğunu aktardı. (Nerdun HACIOĞLU)

‘POMPEO, TARAFLARI ABD’YE DAVET ETTİ’





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Washington’a davet ettiği iddia edildi. Amerikan siyasi haber sitesi Politico’ya göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Pompeo’nun davetini kabul etti. Pompeo’nun önce Bayramov ile bir araya geleceği, sonrasında Mnatsakanyan’ı ağırlayacağı öne sürüldü.