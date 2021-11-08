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Genç yaşta ölerek hayranlarını yasa boğmuştu... Ölmeden önce giydiği sahne kostümü satıldı

#Amy Winehouse#Açık Artırma#Sahne Kostümü

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Amy Winehouse'un eşyaları bağımlılık sorunları olan gençler için müzayedeye çıktı. Genç yaştaki ölümüyle dünyayı şoke eden ve efsane haline gelen şarkıcının 800'e yakın eşyası açık artırmada yaklaşık 4 milyon dolara (38,8 milyon lira) satıldı. Winehouse'un son sahne performansında giydiği elbise 243 bin dolara (2,5 milyon lira) alıcı buldu.

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On yıl önce hayatını kaybeden şarkıcı Amy Winehouse'un kişisel eşyaları, bağımlılık sorunları olan gençlere yardım için açık artırmaya çıkarıldı.

BBC'nin haberine göre, Winehouse'un mülkünden eşyaların satıldığı açık artırmayla yaklaşık 800 üründen 4 milyon dolardan fazla gelir elde edildi.

Los Angeles'taki Julien's Müzayede satışında, sanatçının son sahne performansı sırasında giydiği elbise 243 bin dolardan fazla getiri sağladı.

Winehouse'un vefatından bir ay önce, Haziran 2011'de Belgrad'da giydiği boyundan askılı mini elbise tahmini orijinal fiyatının 16 katına alıcı buldu.

Şarkıcının İngiliz kadın solo sanatçı ve İngiliz albüm ödüllerini kazandığı 2007 Brit Ödülleri'nde taktığı kalp şeklindeki kırmızı deri Moschino marka çanta müzayede öncesi tahminin 13 katı olan 204 bin 800 dolar getirirken, Dolce & Gabbana marka elbisesi, rehber fiyatının 30 katı olan 150 bin dolara satıldı.

Winehouse'un ölümünden sonra anısına el yazısıyla notların yazıldığı, üzerinde "Camden Meydanı" yazan metal bir sokak tabelası yeni sahibine 19 bin 200 dolara mal oldu.

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Müzayedede ayrıca, Winehouse'un, Nelson Mandela'nın 90. doğum günü kutlaması için gerçekleştirdiği performansta giydiği Temperley London marka bronz-siyah tulum 121 bin dolar, pembe bale terlikleri ise 12 bin 500 ile 19 bin 200 dolar arası gelir sağladı.

Satıştan toplanan tüm gelirler Winehouse'un ebeveynlerinin bağımlılık sorunları olan gençlere yardım etmek için kurduğu vakfa gidecek.

Müzayedede satılan bazı öğeler, alıcılarına gitmeden önce, 26 Kasım'dan itibaren Londra'nın batısındaki Kensington'daki Tasarım Müzesi'ndeki "Amy: Beyond the Stage" sergisinde gösterilecek.

"Rehab", "Back to Black", " Love is a Losing Game" gibi şarkıları ve duygulu sesiyle tanınan Winehouse, Temmuz 2011'de 27 yaşındayken Londra'nın kuzeyindeki Camden'daki evinde alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti.

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