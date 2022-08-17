Genç pilotun gizemli ölümü aydınlanıyor! 'Ayağa kalktı, özür diledi ve aşağı atladı'

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Geçtiğimiz ay, iniş takımlarında hasar olan ve ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Raleigh Durham Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yapan CASA 212-200 tipi uçağın pilotlarından birinin cansız bedeni havalimanına 50 km uzaklıktaki bir evin bahçesinde bulunmuştu.

BEKLENEN RAPOR AÇIKLANDI

Uçağın pilotu, yardımcı pilotunun uçaktan atladığını belirtirken uzmanlar henüz 23 yaşında olan Charles Hew Crooks isimli genç pilotunun ölümü ile ilgili şüpheler olduğunu vurgulamıştı.

Genç pilotun uçaktan kendi isteği ile atladığı, akılalmaz bir kazaya kurban gittiği ve diğer pilot ile aralarında bir şeyler yaşandığı gibi üretilen sayısız senaryodan sonra Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu olaya ilişkin raporunu açıkladı.



Genç pilotun Bucknall Üniversitesi'nden mezun olduğu öğrenildi. Fotoğraf: Instagram

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PARAŞÜTLE ATLAMA İÇİN UÇUŞLAR YAPIYORLARDI

Salı günü açıklanan rapora göre uçağın sorumlu pilotu ve yardımcı pilot Crooks, 29 Temmuz günü sabahın erken saatlerinde Raeford West Havalimanı dışında paraşütle atlama uçuşları yapıyordu.

İki uçuşu başarılı bir şekilde gerçekleştiren pilotlar, üçüncü ekibi almak için havalimanına başarısız bir inme girişimi yapıp, pas geçme manevrası yapmak zorunda kaldılar. Bu sırada sağ iniş takımları piste sürtüp hasar gördü.

Uçağın sorumlu pilotu tekrar havalandıktan sonra uçuş kontrollerini üstlendi ve yardımcı pilotu Crooks'a 'acil durum' ilan edip iniş için Raleigh-Durham Uluslararası Havaalanı'na yönlendirme talebinde bulunmasını söyledi.



Akılalmaz bir ölüme sahne olan CASA 212-200 tipi uçak

BAŞARISIZ İNİŞ GİRİŞİMİ SONRASI MUTSUZ OLDU

Pilot, federal müfettişlere yaptığı açıklamada yardımcı pilotunun acil durum prosedürünü uygulayıp, RDU havalimanına yönlendirildikten sonra gözle görülür bir şekilde mutsuz göründüğünü anlattı.

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HAVADA ŞOKE EDEN ANLAR: AYAĞA KALKTI, ÖZÜR DİLEDİ VE ATLADI

Yardımcı pilot Crooks, uçak 3,500 fit yükseklikteyken kokpit penceresini açtı, uçağın arkasındaki rampayı aşağı indirdi. Sorumlu pilot genç adamın hastalanmış ya da havaya ihtiyaç duyuyor olabileceğini düşündü ama durum birden kontrolden çıktı.

Koltuğundan kalkan genç pilot, kulaklığını çıkardı, özür diledi ve uçağın arkasından aşağı atladı.

Üzerinde paraşüt olmayan genç pilot 3 bin 500 fit yükseklikten yere çakıldı. Cansız bedeni Kuzey Carolina, Fuquay-Varina'daki bir evin bahçesinde bulundu.



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İsmi açıklanmayan sorumlu pilot, yardımcı pilotunun ani atlayışı sonrası kule ile iletişime geçip yardım istedi. Hasarlı uçağı havalimanına indirmeyi başaran pilot tedavi altına alındı ve şuan sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI ŞOKTA! İŞİNİ ÇOK SEVİYORDU, HER KURALA HARFİ HARFİNE UYUYORDU

Hayataını kaybeden genç pilotun babası, oğlunun neden uçaktan atlamış olabileceğini anlayamadığını belirterek, "Bir kaç hafta önce konuştuğumuzda bulunduğu yeri çok sevdiğini ve hayatını asla değiştirmek istemediğini söylemişti. Neler olduğunu anlayamıyorum" dedi.

23 yaşındaki Charles Hew Crooks'un Üniversite mezunu olduğu ve aynı zamanda sertifikalı bir uçuş eğitmeni olduğu öğrenildi. Crooks'un arkadaşları genç adamın son derece iyi bir pilot olduğunu ve her kuralı harfi harfine uyguladığını belirtti.