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Genç oyuncu Erica Hoy trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Erica Hoy#Trafik Kazası#Dünya
Genç oyuncu Erica Hoy trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 10:07

Avustralya'da meydana gelen trafik kazası genç oyuncu Erica Hoy'un hayatına mal oldu. Araçta bulunan diğer iki kişinin ağır yaralanmasına sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı. Polisin başlattığı operasyon sonrası yalanan sürücünün kimliği açıklandı.

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Avustralya trajik bir trafik kazasına sahne oldu.

Otobanda bir aracın sıkıştırdığı Erica Hoy'un bulunduğu otomobil kamyonla çarpıştı. 26 yaşındaki aktris, ikiz kardeşi ve erkek arkadaşının gözleri önünde can verdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, araçta bulunan kız kardeşi Lisa ve 29 yaşındaki erkek arkadaşı Mike Reader ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçarken ekipler söz konusu kişinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Genç oyuncu Erica Hoy trafik kazasında hayatını kaybetti

Carlie Eileen Richards (solda) Erica'yı öldüren kazaya neden olmak, olay yerinden kaçmak ve polis soruşturmasını engellemekle suçlanıyor. 

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Kısa süre sonra kazaya sebep olduğu belirtilen Carlie Eileen Richards ekipler tarafından yakalandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 38 yaşındaki kadın olay yerinde gözaltına alındı.

Richards'ın tehlikeli araç kullanarak ölüme neden olmak, kaza mahallini terk etmek ve soruşturmaya engel olmak suçlarından hakim karşısına çıkarılacağı açıklandı.

Kaza nedeniyle ağır yaralanan iki kişinin tedavilerinin ise Royal Adelaide Hastanesi'nde sürdüğü açıklandı.

Henüz kariyerinin başında olan Hoy, oyunculuk kariyerine geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Jo-Anne Spirit Guide' isimli dizi ile adım atmıştı.

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#Erica Hoy#Trafik Kazası#Dünya

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