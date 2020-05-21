Genç Atlas’a çevreci ödülü

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) 2012’den beri verdiği Küresel Gençlik Ödülü’nün bu yılki sahibi 8. sınıfta okuyan iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu oldu. Doğayı korumaya yönelik davranış değişikliklerine ilham olan 30 yaş altındaki öncülere verilen Küresel Gençlik Ödülü’nün dört sahibinden biri olan Sarrafoğlu henüz 13 yaşında. Ulusal WWF ofisleri tarafından belirlenen adaylar, salgın nedeniyle internet üzerinde gerçekleşen WWF Yıllık Konferansı’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

TÜRKİYE’DE ÖNCÜ İSİM

Sarrafoğlu, iklim aktivisti Greta Thunberg’in küresel iklim krizine dikkat çekmek için başlattığı ‘gelecek için cumalar’ protestolarının Türkiye’deki öncüsü olmuştu. Gençler arasında iklim krizine farkındalığı artırmak için çalışan Sarrafoğlu ayrıca iklim konusunda çalışan kişilerle haftalık röportajlar yapıyor, yazılar yazıyor ve çevre konusunda radyo programı hazırlayıp sunuyor.

3 KİŞİ DAHA ÖDÜL ALDI

Küresel Gençlik Ödülü’nü, Sarrafoğlu ile birlikte Bulgaristan’da ilk sıfır atık restoranın kurucusu Blazhka Dimitrova, Polonya’da Nehir Muhafızları girişiminin öncüsü Piotr Bednarek ve Bulgaristan’dan sürdürülebilir modayla ilgili çalışmalar yapan Boryana Uzunova kazandı.