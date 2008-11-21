Genç aşığa feci ceza

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde, kendisinden farklı kasta mensup bir kıza aşk mektubu yazan 15 yaşındaki genç, kızın üyesi olduğu kasta mensup kişilerce başı traş edilerek sokaklarda dolaştırıldıktan sonra bir trenin altına atılarak öldürüldü.

Bihar eyaleti polis yetkilileri 15 yaşındaki Manish Kumar'ın rakip kasta mensup kişilerce okula gittiği sırada kaçırıldığını belirtti. Başı traş edilerek sokaklarda dolaştırılan gencin, oğlunun bağışlanması için yalvaran annesinin gözleri önünde bir trenin önüne atılarak öldürüldüğünü kaydeden yetkililer, gencin annesi Lalit Devi'nin çaresizlik içinde oğlunun trenin altında korkunç bir şekilde can verişini izlediğini söyledi.



Kaimur semti polis müfettişi Rajesh Kumar, alt kast olarak kabul edilen “yıkayıcı” toplumuna mensup bir kıza aşk mektubu yazan gencin biraz daha üst bir kast olarak kabul edilen “mandıracı” Yadav toplumuna mensup olduğunu belirtti.



Kastlar arasındaki aşk ilişkilerine şiddetle karşı çıkılan Hindistan'ın kırsal kuzey kesiminde, “aile onurunu kurtarmak” adına kızgın ailelerce cinayet işlenmesi olaylarına sık sık rastlanılıyor.