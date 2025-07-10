Gemiyi batırma videosu yayınladılar… Kızıldeniz’de Husiler meydan okuyor

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KIZILDENİZ ve Aden Körfezi’nde deniz güvenliği, son günlerde meydana gelen saldırılarla daha da kötüleşti. Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gerekçesiyle İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere saldırılar düzenliyor. Husiler son olarak Yunanlı özel şirkete ait iki yük gemisine saldırı düzenledi. İlki 6 Temmuz’da Magic Seas adlı gemiye yapılan saldırının ardından önceki gün de Eternity C kargo gemisi ateş altına alındı. Böylece Husiler tarafından sadece 24 saat içinde iki ticari gemi hedef alındı.

PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Yemen’in Hudeyde kentinin 51 deniz mili batısında sefer yapan Eternity C adlı kargo gemisinin ilk olarak pazartesi günü öğleden sonra deniz dronları ve sürat teknelerinden atılan roket güdümlü el bombaları ile saldırıya uğradığı açıklandı. Suudi Arabistan’ın Cidde kentine doğru giden geminin önceki gün gece saatlerinde tekrar saldırıya uğradığı belirtildi. Kaynaklar, saldırı sırasında cankurtaran botlarının tahrip edildiğini ve mürettebatın gemiyi güvenli bir şekilde terk edemediğini bildirdi. En az dört mürettebatın öldüğü ve ikisinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Gemide 21’i Filipinli ve biri Rus olmak üzere 22 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Kaynaklar geminin battığını ve yaşanan hadisenin Haziran 2024’ten bu yana Kızıldeniz’de gemicilikle ilgili ilk ölümler olduğunu öne sürdü.

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VİDEO YAYINLADILAR

Öte yandan Husiler, bir başka Yunan yük gemisine pazar günü saldırı düzenlemiş, Magic Seas adlı gemi Kızıldeniz’de Hudeyde kıyıları açıklarında silah, roket ve patlayıcı yüklü uzaktan kumandalı botlarla ateş altına alınmıştı. Geminin 19 mürettebatı, yoldan geçen başka bir gemi tarafından kurtarılmıştı. Husiler dün ise geminin batırılmasına dair video yayınladı. Videoda, Husilerin İHA’larla gerçekleştirdiği saldırının ardından silahlı grupların gemiye çıkarma yaptığı ve geminin daha sonra Kızıldeniz’de tamamen battığı görülüyor. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, “Gemiyi İsrail’deki limanları kullandığı gerekçesiyle hedef aldık ve gemi battı” diye açıklama yaptı. Gemiyi işleten Stem Shipping ve Allseas Marine, geminin İsrail ile hiçbir bağlantısı olmadığını belirtirken ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıları “terör eylemi” olarak kınadı.

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ALMAN UÇAĞINA ÇİN’DEN LAZERLİ TACİZ

ALMANYA, Avrupa Birliği’nin Kızıldeniz’de Husi milislerine karşı yürüttüğü Avrupa Deniz Koruma Misyonu (ASPIDES) deniz güvenliği operasyonu kapsamında görev yapan bir Alman keşif uçağının Çin savaş gemisi tarafından lazerle hedef alındığını açıkladı. 2 Temmuz’da hedef alınan uçağın güvenli bir şekilde Cibuti’deki üsse iniş yaptığını bildirildi. Öte yandan Çin’in Berlin Büyükelçisi Deng Hongbo Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Çin hükümeti ise Almanya’nın iddialarını yalanladı.

‘TÜRKİYE’YE GÜBRE TAŞIYORDU’ İDDİASI

Çin’den Türkiye’ye gitmekte olduğu belirtilen Magic Seas gemisinin Türkiye’ye demir ve suni gübre taşıdığı iddia edildi.