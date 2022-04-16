Geminin hırsını Kiev’den çıkardı

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Karadeniz’deki en önemli ateş gücü olan Moskova kruvazörünü kaybeden Rusya, dün başkent Kiev yakınlarını bombaladı. Başkentin banliyösündeki askeri kompleks Rus saldırısı sonucu kısmen tahrip olurken, Vizar adlı tesiste, Moskova savaş gemisinin vurulduğu Neptün füzelerinin üretildiği iddia edildi. Kiev’e yönelik saldırı, Rusya Savunma Bakanlığı’nın önceki günkü tehdidini izledi.





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Bakanlık Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Ukrayna ’dan Rus topraklarına yönelik saldırıların sürmesi halinde “Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracaklarını” söylemiş, bugüne kadar bunu yapmaktan kaçındıklarını vurgulamıştı. Rusya, Ukrayna ordusuna ait iki helikopterin sınırdaki Bryansk kentini hedef aldığını, olayda sekiz Rus vatandaşının yaralandığını iddia ediyor. Moskova yönetimi, kendi topraklarına yönelik ihlaller son bulmazsa, “Kiev’deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısı ve ölçeğinin artacağı” tehdidinde de bulundu.







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Rusya’nın sancak gemisi olan Moskova kruvazörü, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e ilerlerken görüntülenmişti.Rusya, Moskova kruvazörünün “nedeni belirsiz mühimmat patlaması sonrası limana çekilirken yan yattığını ve dalgaların etkisiyle battığını” açıkladı. Ukrayna ise Odesa kıyılarından fırlatılan, 170 kilometre menzile sahip yerli üretim iki Neptün füzesi ile gemiyi vurduklarını savunuyor. Amerikan CNN’e konuşan bir Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) yetkilisi, geminin Ukrayna tarafından atılan iki Neptün füzesiyle vurulduğunu değerlendirdiklerini kaydetti.

SON 40 YILDAKİ EN BÜYÜK KAYIP



Her ne şekilde olursa olsun, bu son 40 yılda bir donanmanın kaybettiği en büyük savaş aracı oldu. Bundan önce 1982 yılında Arjantin kruvazörü General Belgrano, İngiliz denizaltısı tarafından batırılmıştı. General Belgrano da tıpkı Rus kruvazörü Moskova gibi 182 metre uzunluğunda ve 12 bin ton ağırlığındaydı. Rusya, yaklaşık 500 mürettebat bulunan gemide can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmazken, Rus medyası, Moskova’daki tüm mürettabatın Sivastapol limanına tahliye edildiğini yazdı.





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2003’te Putin’in dönemin İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’yi güvertesine ağırladığı gemi; 2008’de Gürcistan, 2014’te Kırım’ın ilhakı ve sonrasında Suriye’de görev yaptı.Uzmanlara göre Moskova kruvazörünün batması propaganda değeri açısından çok önemli olsa da askeri anlamda o kadar önemli olmayabilir. Rus donanmasının Karadeniz’deki en önemli ateş gücü Moskova, oldukça yaşlı bir gemiydi ve zaten emekli edilmesi planlanıyordu. Askeri analistlere göre bu kayıp savaşın gidişatını değiştirmeyecektir, ancak ordusunu modernize etmek için milyarlarca dolar harcayan Rusya için bir utanç. “Forbes Ukrayna”, geminin değerini 750 milyon dolar olarak hesapladı. Buna göre kruvazörün batması, Rusya’nın işgalin başından beri en pahalı kaybı oldu.

PENTAGON: AĞIR DARBE



Üzerinde 700 kilometre menzile sahip “Vulkan” seyir füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma sistemi de taşıyan geminin asıl görevi, Rus ordusuna hava savunması sağlamaktı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Moskova’nın batmasının Rus donanması için “büyük bir darbe” olduğunu ve kısa vadede Rusya’nın hava savunma kapasitesini olumsuz etkileceğini söyledi.

Geminin sembolik önemine dikkat çeken eski ABD Donanması kaptanı Carl Schuster, “Rusya’nın donanma kapasitesine dair soru işaretlerini gündeme getirdi” dedi. Emekli bir ABD Donanması amirali olan James Stavridis de, “USS George Washington uçak gemisinin battığını hayal edin. Böyle bir şeyi kaybetmek prestij açısından önemli darbe” yorumunu yaptı.



DALMAYA GİDERİM



Aynı zamanda dalgıç olan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Moskova kruvazörünün batmasına ilişkin paylaşımında, “Rus savaş gemisi batığı kıymetli bir dalış alanıdır. Artık Karadeniz’de bir dalış noktamız daha var. Zafer sonrası kesinlikle enkazı ziyaret edeceğim. Bu arada halihazırda 300 kez tüplü dalış yaptım” ifadelerini kullandı.