×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Gemideki ABD askeri savaş yorgunu

Güncelleme Tarihi:

#ABD Askeri Yorgunluğu#USS Gerald R. Ford#Ortadoğu Savaşı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 07:00

ABD’nin İran savaşından dolayı Ortadoğu’ya gönderdiği ‘USS Gerald R. Ford’ uçak gemisinde çıkan yangınla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Çeşitli kaynaklara göre, 12 Mart’ta gemide başlayan büyük çaplı yangın ‘mürettebat tarafından’ çıkarılmış olabilir.

Haberin Devamı

Kaynaklar, 11 aydır görevde olan gemideki mürettebatın görev süresinin mayıs ayına kadar uzatılacağını, İran operasyonları da eklenince bu gelişmenin personelde ‘tükenmişlik sendromu’na yol açtığını iddia etti. New York Times da yangının gemideki çamaşırhanede başladığını, yaklaşık 600’den fazla yatağın yandığını yazmıştı. O tarihten bu yana mürettebatın yerde ve masada uyuduğu bildiriliyor.

GİRİT’E GİDİYOR

Öte yandan uçak gemisi de Girit’e doğru yola çıktı. Gemi, çıkan yangının yol açtığı hasar nedeniyle onarım görecek.

