Gemideki 65 Türk’te koronavirüs çıktı

Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Yorgo Hardalias, gemide test sonuçları pozitif çıkan 119 kişiden 65’inin Türkiye, 17’sinin Endonezya, 16’sının Ukrayna, 5’inin Yunanistan, diğerlerinin de çeşitli ülke vatandaşları olduklarını açıkladı. Hardalias, test sonuçları pozitif çıkanların sağlık durumlarının çok iyi olduğunu vurguladı. Gemide 383 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Sonuçları negatif çıkan 259 kişinin tahliye işlemlerine dün akşam başlandı. Bir Türk şirketinin kiraladığı Yunan bandıralı gemi 9 Mart’ta Çeşme’den İspanya’ya hareket etmişti. Korona krizi üzerine İspanya’ya alınmayan gemi 23 Mart’tan beri Pire açıklarında... Öte yandan, Yunanistan’da koronadan ölenlerin sayısı dün 59’a çıktı.