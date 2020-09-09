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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Gemi ve feribot çarpıştı, çok sayıda ölü var

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Gemi ve feribot çarpıştı, çok sayıda ölü var
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Bangladeş'teki Gumai Nehri'nde kum yüklü bir gemi yolcu feribotuna çarptı, kazada 11 can kaybının yanı sıra çok sayıda kayıp olduğu açıklandı.

Bangladeş'te geminin çarptığı feribotun alabora olması faciaya yol açtı.

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, yetkililer başkent Dakka'nın 160 kilometre kuzeyinde yer alan Gumai Nehri'nde kum yüklü bir geminin yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu feribota çarptığını bildirdi.

Feribotta bulunan en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin kaybolanları aradığını belirtti.

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