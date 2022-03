Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

Haberin Devamı

Gelin duvağını kamuflaj giysilerinin üzerine taktı, damat nikaha kafasında kaskla geldi. Nikahı kıyan din adamı da aynı haldeydi. Davetliler de omuzlarındaki ağır silahlar ve tanksavar füzeleriyle katılmıştı dostlarının en mutlu gününe. Konuklar arasındaki Belediye Başkanı, önce gelinle daha sonra da nikahı ölümsüzleştirmesi için davet edilen gazeteciler ordusuyla 'selfie' çekerken bile üzerindeki kurşun geçirmez yeleğini çıkarmadı.

Bu bahsettiğimiz nikah, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kıyıldı. Rus kuşatması altındaki şehirde evlenenler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin iki üyesi Lesya İvaşçenko ve Valeri Filimonov'du. Silah sesleri arasında kıyılan bu nikah, savaşın en kanlı en ateşli anlarında bile hayatın normal akışının devam etmekte olduğuna bir kanıt olarak görüldü.

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da yaptığı konuşmada aynı noktaya değindi. Kliçko, "Hayat devam ediyor, insanlar yaşıyor ve aşkları savaştakilere yardımcı oluyor" derken, çiftin sadece iki hafta önce ellerine silah almayı bile düşünmeyen "normal insanlar" olduklarını "ama şimdi Kiev'i birlikte savunmak istediklerini" söyledi.

Çiftin nikahlarının kıyıldığı sıralarda, Rus kuvvetleri de başkent üzerindeki baskılarını sürdürüyordu. Dün Kiev'in hemen dışında bulunan Irpin'deki bir mahalleye düzenlenen havan topu saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Başkent genelinde dükkanlar ve iş yerleri kapanırken, birçok sivil de Rusya askerlerine karşı savunmaya destek vermek üzere orduya katıldı.

Lesya ve Valeri de Ukrayna ordusu içindeki gönüllülerden oluşan 'Bölgesel Savunma Güçleri'ne katılan sivillerdendi. Savaştan önce Lesya bir izci birliğinin lideri olarak çalışıyordu. Valeri ise bir bilgi teknolojileri şirketinde yöneticiydi.

Washington Post'un aktardığına göre, Lesya gönüllülere katılma sebeplerini şu sözlerle anlattı: "Çünkü sevdiğimiz her şey burada ve sevdiklerimizi savunmak zorundayız. Onları düşmana teslim etmeye hiç niyetimiz yok."

OTOYOL KENARINDA ORDÖVR SERVİSİ

Nikah, sıradan bir nikah gibi başladı. Gelin ağır ağır yürüyerek kendisini bekleyen damada ve din adamına doğru ilerledi. Ancak bir kilise koridorunda değil Kiev'in en işlek otoyollarından birinin kenarındaki bir otoparkın yanındaki çimle kaplı daracık toprakta yürüyordu. Bir yandan tıpkı gelin ve damat gibi askeri üniforma giymiş olan kadın ve erkekler de havyarlı ve somonlu ordövrleri aceleyle tabaklara yerleştirmeye çalışıyordu.

Gelin, nikah için özel olarak kıvırdığı kısa kesilmiş saçlarına basit bir duvak takmıştı. Geleneksel bir halk müziği enstrümanı olan lira çalan müzisyen Taras Kompaniçenko da davetlilere eşlik ediyordu. Tabii Kompaniçenko'nun üzerinde de kamuflaj giysileri vardı.

Gelin damada ve hemen yanına dikilmiş Ukrayna bayrağına doğru ilerlerken, hoparlörlerden bir anda enstrümantal bir düğün marşı yükselmeye başladı. Gelinin kolunda Bölgesel Savunma Güçleri'nin parçası olduğunu belirten sarı pazı bandı dikkat çekiyordu.

Daha da çarpıcı olan ise çiftin, savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden beri birbirini hiç görmemiş olmasıydı. Lesya, nikahın ardından yaptığı açıklamada, "Bu ortamda hislerimi koşulsuz bir mutluluk olarak nitelendirmek zor ama moralimizin yerine geldiği kesin" diye konuştu.

GELİNİN BAŞINA TAÇ YERİNE KASK TAKILDI

Çiftin nikahını Papaz Dmitro Karan kıydı. Papaz'ın dini giysilerinin altında da askeri üniforması göze çarpıyordu. Çiftin 18 yaşındaki kızları Ruslana ise anne-babasının nikahına video bağlantı yoluyla katıldı.

Lesya ve Valeri ellerinde ince birer mum tutarken, Karan bir konuşma yaptı ve gelenekler gereği çiftin üzerine tütsü gezdirdi. Ardından Lesya ve Valeri el ele tutuşup bir yuvarlağın etrafında yürüdü. Ortodoks gelenekleri gereği gelinin başına bir taç takılması gereken anda, katılımcılardan biri Lesya'nın kafasına bir kask yerleştirdi.

Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir din adamı olarak benim silah kullanmam yasak. Geriye sadece kelimelerin ve dualarım kalıyor" dedi ve ekledi:

"Benim silahlarım daha farklı: Ayinler, dualar, hatta bunun gibi nikah törenleri. Benim görevim vatanımız için savaşan askerlerin yanında olmak ve onlara ruhani destek sağlamak."

Karan çiftin nikahtan önce günah çıkardığını da belirterek, "Kalplerini ve zihinlerini temizlemek istediler. Gerçekten de evlenmek istiyorlardı" diye konuştu.

HEDİYELERDE BİLE PUTİN'İN İZİ VARDI

Her düğünde olduğu gibi Lesya ve Valeri'ye de misafirleri çeşitli hediyeler verdi. Örneğin misafirlerden biri cephede buz gibi havada çok işe yarayacak bir elektrikli su ısıtıcı getirdi. Davetli hediye paketinin üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili olumsuz ifadeler içeren iki satır karalamayı da ihmal etmemişti. Bir başka davetli ise çifte düdüklü tencere hediye etti.

Ancak klasik düğünlerden farklı olmak üzere, bu kez vatanseverlik dozu oldukça yüksekti. Nikahı kıyılan çift birbirini öptükten sonra davetlilerden şu tezahüratlar yükselmeye başladı:

"Var olsun bu aile! Var olsun Ukrayna! Var olsun kahramanlarımız! Var olsun ulusumuz! Düşmanlara ölüm! En büyük Ukrayna!"

Ardından davetlilerin üzerinde uçakta olan bir insansız hava aracından aşağı çiçek yaprakları döküldü ve misafirler bir ağızdan milli marşı söylemeye başladı. Bir ellerinde beyaz güller, diğerinde silahlarını taşıyan davetliler birer birer Lesya'yı tebrik edip ellerindeki çiçekleri geline verdi.

EVLENDİKTEN SONRAKİ GÜN ORDUYA YAZILANLAR DA VAR

Lesya ve Valeri'nin nikahı oldukça sıra dışı bir olay ama ne ilk ne de tek. Ukrayna'dan bu minvalde hikayeler gelmeye devam ediyor. Onlardan sadece iki gün önce dünya bu kez evlendiklerinin ertesi günü orduya katılan genç çiftin hikayesini konuşuyordu.

Fox News'de yayınlanan Fox & Friends programına katılan Yarina Aryeva isimli genç kadın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle nikah tarihlerini önde aldıklarını, evlendikten sonra da eşiyle birlikte orduya yazıldıklarını anlattı.

Kiev doğumlu olduğunu belirten Aryeva, "Malım mülküm, ailem, sevdiklerim hepsi Kiev'de. Burası benim toprağım, benim şehrim ve kim gelirse gelsin burayı koruyacağım" diye konuştu.

Ainsley Earhardt'a açıklamalar yapan Aryeva, çatışma alanında görev yapan eşinden haber alamadığını da belirterek, "Şu an itibarıyla 48 saattir kendisine ulaşamıyorum. Umarım bu hece ya da yarın sabah eve döner" ifadelerini kullandı.

Aryeva, eşinin daha önce 2014'te ilhak edilen Kırım'da yaşadığını ve Rusya'nın işgalini birebir yaşadığını belirterek, "Aynı şeyi Kiev'de de yaşamak istemedi" dedi.

Benzer bir evlilik haberi de ABD'den geldi. Oak Park'ta yaşayan Maria ve David çifti hafta sonu apar topar nikah kıydı. Ukrayna asıllı Maria şimdi kızları Kira ve Sasha'yı eşiyle bırakıp, savaşa katılmak için ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Benzer bir evlilik haberi de ABD'den geldi. Oak Park'ta yaşayan Maria ve David çifti hafta sonu apar topar nikah kıydı. Ukrayna asıllı Maria şimdi kızları Kira ve Sasha'yı eşiyle bırakıp, savaşa katılmak için ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

"SAVAŞ BÜTÜN PLANLARI DEĞİŞTİRDİ"

Rusya'nın işgali başladığında farklı şehirlerde olduklarını söyleyen Aryeva, "Evde oturup birbirimize ne olacağı konusunda endişe etmektense evlenip birbirimizi desteklemeye, birbirimize göz kulak olmaya, yardım etmeye karar verdik" diye konuştu.

Ancak nikahla ilgili çeşitli sorunlar yaşadıklarını belirten Aryeva şöyle devam etti:

"Savaş bütün planları değiştirdi. Nikahımızı kıyacak bir papaz bulmakta zorlandık. Evlilik belgelerini toplamakta da sorunlar yaşadık."

Nihayet annesinin nikahı kıyacak bir papaz bulmayı başardığını da söyleyen Aryeva, "Hayatımızda aldığımız en iyi karardı çünkü bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı, Ruh ikizi olduğumuzu daha iyi anladık. İyi ki evlenmişiz" ifadelerini kullandı.

The Washington Post'un "The bride wore fatigues. The wedding party carried rifles and RPGs." ve Fox News'ün "Ukrainian couple enlists in army on day after their wedding: 'That's my land, I will protect it'" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.