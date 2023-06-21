Gelininin şortunu kısa bulan kayınpeder öfkeden deliye döndü! Sıcak çorbayı başından aşağı döküp tehditler savurdu

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Çin'de sıcak bir yaz gününde gelinine şort giydiği için fiziksel saldırıda bulunmakla suçlanan Çinli adam, sosyal medyada öfkeye neden oldu.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yaşayan Xu soyadlı kadın, 12 Haziran'da meydana gelen olayları anlatan bir videoyu yayınladı.

Yayınlanan görüntülerde, yüzünde görünen yara izleriyle Xu, beyaz şort ve yeşil uzun kollu bir üst giymiş olarak yer alıyor.

Xu, saldırının, raporda adı geçmeyen kayınpederinin yemek masasında şortunun çok kısa olduğunu söyleyerek uygunsuz kıyafet giydiği için onu azarlaması üzerine başladığını bildirdi.

Kadının iddiasına göre, kayınpederi "Böyle dışarı çıkarsan komşular senden utanır" dedi. Xu ise “Paramı kıyafetlerime harcıyorum. Kıyafetlerime kimse karışamaz" diye kıyafet seçimini savundu.



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GELİNİNİN ÜZERİNE SICAK ÇORBA DÖKTÜ

Gelininin bu sözleri üzerine aniden sinirlenen kayınpederi, "Bu ne küstahlık!" diyerek masada bulunan bir kase sıcak çorbayı gelininin başından aşağı döktü. Hızını alamadı masadaki yemekleri gelinine fırlattı.

Xu'nun dokuz yaşındaki oğlu, saldırıya uğrayan kadını yatak odasına çekti ve kapıyı kilitledi. Öfkeden deliye dönen kayınpeder ise arkasından "Bugün seni öldürteceğim" diye bağırdı.

TEPKİ YAĞDI

Xu, daha sonra polisi arayıp durumdan şikayetçi olurken sosyal medyada viral hale gelen video tepkilere neden oldu.

İzleyicilerden biri "Qing hanedanlığı döneminde yaşamıyoruz; neden böyle giyinemiyor?” yorumu yaparken bir diğeri, “Onu ölümle tehdit etmeye nasıl cüret eder? Çok korkunç.” dedi.