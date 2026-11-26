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Sırbistan’da 2 yıl süren yolsuzluk karşıtı öğrenci protestolarının ardından 25 Ekim’de yapılan erken genel seçimleri 14 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in partisine karşı kazanan Öğrenci Listesi hareketi, parlamentonun yeni yönetimini belirledi. 19 Kasım’da altı başkanvekilliği için yapılan oylamada Öğrenci Listesi’nin adaylarının tamamı seçildi. Başkanvekilliğine getirilen isimler arasında Türkiye’de üniversite eğitimi alan Boşnak kökenli Adem Mavric de yer aldı. Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanvekili seçilen Mavric, Öğrenci Listesi hareketinin ortaya çıkışından Sırbistan-Türkiye ilişkilerine, AB üyeliğinden Kosova ile anlaşmazlığa kadar birçok konuda merak edilen soruları Hürriyet için cevaplandırdı.

‘KARANLIK GÜNLERE DÖNMEYELIM’

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Vucic iktidarını halkın iradesiyle sona erdirdiklerini belirten Mavric, siyasi ve etnik farklılıkları aşarak eşitlik temelinde yeni bir siyaset başlattıklarını söyledi. Vucic döneminde liyakatsizliğin, işsizliğin ve siyasi kayırmacılığın arttığını savunan Mavric, hareketin önceliğinin ideolojik farklılıklardan bağımsız olarak ülkeyi ve kurumları yeniden ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayarak, Vucic yönetimini organize suç örgütünün siyasi kanadı olarak gördüklerini ve ülkenin yeniden karanlık günlere dönmesini istemediklerini ifade etti.

‘AB YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDECEK’

Mavric, Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda da, “AB hedefimiz devam ediyor. Ancak öncelikle ülkemizde kurumları ayağa kaldırmamız gerekiyor. Kurumları ayağa kaldırdıktan sonra hukuk devleti olmaya başladığımızda AB yolumuzun da kolaylaşacağını düşünüyorum” dedi. Komşu ülkelerle ilişkilerin normalleşmesi konusunda da çalışacaklarını belirten Mavric, Balkanlar’da kalıcı barışın önündeki en önemli engelin bugüne kadar çıkarlar olduğunu belirterek, “Dış politikamız genellikle iç siyasete kurban edildi. Komşularla diyalog kurulmadı. Biz bunu yıkmak istiyoruz. Kosova ve Bosna Hersek ile ilişkilerimizi diyalog yoluyla çözmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ GELİŞECEK’

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14 yıllık iktidarı 25 Ekim genel seçimlerinde devrilen Aleksandar Vucic’in cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye ile ilişkilerin ‘yalnızca var olduğunu ancak çok iyi olmadığını’ belirten Mavric, “Biz Türkiye ile çok iyi ilişkiler istiyoruz. Ben bu konuda köprü olacağımı düşünüyorum. Özellikle eğitim konusunda, turizm, üretim konusunda projelerimiz olacak. Örneğin Sırbistan’da mühendis eksiği varsa ya da buraya gelmek isteyen Türk mühendisler varsa bunu teşvik edeceğiz, bu konuda projeler geliştireceğiz. Türkiye Balkanların komşusu. Ekonomik ve kültürel olarak büyük bir ülke” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKLERİ SIRBİSTAN’A BEKLİYORUZ’

İki ülke arasındaki önyargıların yıkılması çağrısı yapan Mavric ayrıca şunları söyledi: “Türk halkı biliyor ama ben yine de söylemek istiyorum. Sırbistan güzel bir ülke. Gelin, misafirperverliğimizi görün. Kimseye nefretle bakılmıyor. Gelenler zaten biliyor ama ben yine de söylemek istiyorum gelin az da olsa kaldıysa önyargıları birlikte kıralım. Burada Sırpları Türkiye’ye gitmeleri için teşvik ediyorum. Türkiye’yi görmeleri gerek. Halihazırda Türkiye’ye turist olarak giden çok fazla Sırp var. Belgrad’da oldukça fazla Türkçe bilen var. Türk dizileri çok izleniyor. Biz önyargıları kırdık. Türk halkını da Sırbistan’a davet ediyorum.”

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ADEM MAVRIC KİMDİR

1997 yılında Sırbistan’ın Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Novi Pazar (Yeni Pazar) kentinde doğan Adem Mavric, üniversite eğitimi için 18 yaşında Türkiye’ye geldi. Burslu olarak Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim gördü. Eskişehirli Beyza Tuna ile evlendi. Çift daha sonra Sırbistan’da Novi Pazar’a döndü. Kasım 2024’te Novi Sad tren garında beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yolsuzluk karşıtı protestolar ülke çapında güç kazanınca Mavric’e de Öğrenci Listesi adına siyaset yapma teklif edildi. Türkçeyi akıcı şekilde konuşan Mavric, Sırpçanın yanı sıra İngilizce de biliyor.