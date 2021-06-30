Gelenek diyorlar, her sene yapıyorlar... Bunun adı katliam!

İskoçya'nın kuzeybatısında, İzlanda'nın güney doğusunda yer alan Faroe Adaları, Danimarka'ya bağlı özerk bir yönetim. Kendi kendini yöneten Faroe Adaları pek çok kişi tarafından az tanınmış olsa da Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki bu nefes kesici güzellikteki bölge doğası, manzarası, az nüfusu ve keşfedilmeyi bekleyen özellikleriyle adeta bir cennet parçası... Ancak Faroe Adaları dışarıdan bakıldığı kadar masum değil.

Faroe Adaları, her yıl haziran-eylül ayları arasında korkunç bir katliama sahne oluyor. Danimarka kıyılarına göç eden pilot balinalar kendilerine 'avcı' diyen geleneksel balıkçılar tarafından yakalanıyor ve katlediliyor.

Bu her yıl tekrar eden korkunç durum bir kez daha gerçekleşti ve sürüler halinde ada kıyılarına gelen 175 pilot balina Faroe Adaları sakinleri tarafından göç ettikleri kıyıda sıkıştırılıp bıçaklar, kancalar ve hatta mızraklar kullanılarak öldürüldü. Bu vahşi 'gelenek' o kadar büyük bir dehşet yaratıyor ki Sea Shepherd Conservation Society - Deniz Çobanı Koruma Derneği'nin drone'lar yardımıyla kaydettiği görüntüler ve bölgeden gelen fotoğraflarda deniz suyunun renginin değiştiği ve her yerin kıpkırmızı olduğu açıkça görünüyor.

Pilot balinalar her yıl Danimarka kıyılarından göç ediyor. Balıkçılar tarafından kıyı şeridi boyunca yüzmeye zorlanan balinalar yorgun düşüp yavaşlayınca balıkçılar teknelerle yaklaşıyor. Balinaların yakınına gelen balıkçılar ava başlıyorlar. Denize atlayan balıkçılar balinaları yaralayarak sahile kadar sürüklüyor.

Büyük katliam bundan sonra başlıyor. sığ kıyıda savunmasız kalan balinalar ve çoğu zaman onlarla birlikte yüzen yunuslar avcıların bıçakları ve diğer katliam silahlarıyla acımasızca öldürülüyor.

Danimarka’da balina avlanması yasak ancak adada böyle bir kanun bulunmuyor. Balıkçılarsa her yıl bu eylemi gerçekleştirerek balinalara büyük zarar veriyor. Dünya üzerinde kalan ve sayıları giderek azalan balinaların yüz binlercesi nesillerinin tükenmesi tehdidiyle karşı karşıya.

Balinaların sahile sürüklenerek avlanması, bölgede 16. yüzyıldan beri her yıl gerçekleştirilen bir 'ada geleneği'. Ada yerlilerinin büyük bir bölümü geçimlerini balina avcılığıyla sağlıyor. Avlanan balinaların bir kısmı besin olarak tüketiliyor ve bu sebeple ada halkı tarafından bu katliam savunuluyor.

Öte yandan başta Deniz Çobanı Koruma Derneği olmak üzere dünya çapında hayvan hakları örgütleri bu katliamı durdurmak ve seslerinin duyurabilmek için büyük çaba gösteriyor ve her yıl tekrarlanan bu davranışın balinaların neslini tehlikeye attığını anlatmaya çalışıyor.

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