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Geleceğin kralına telefon yasağı

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#Prens George#Eton College#CEP TELEFONU
Geleceğin kralına telefon yasağı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 07:00

Prens William ile Galler Prensesi Kate’in büyük oğlu ve İngiltere tahtının gelecekteki varisi Prens George, babası ve amcası Harry’nin de gittiği ülkenin en prestijli okullarından Eton College’da eğitim hayatına başlıyor. Okul George’a kraliyet ailesinin üyesi olsa da katı cep telefonu kuralında muafiyet tanımayacak.

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Eton’da birinci sınıf öğrencilerinin akıllı telefon taşıması yasak. Öğrencilerin Sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve diğer dijital dikkat dağıtıcılardan uzak durması için akıllı telefon kullanımına izin vermeyen okulda, öğrencilere ailesiyle iletişim kurmak için yalnızca arama ve mesajlaşmaya izin veren eski tip bir telefona onay var.

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#Prens George#Eton College#CEP TELEFONU

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