Geleceğin kralına telefon yasağı

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Eton’da birinci sınıf öğrencilerinin akıllı telefon taşıması yasak. Öğrencilerin Sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve diğer dijital dikkat dağıtıcılardan uzak durması için akıllı telefon kullanımına izin vermeyen okulda, öğrencilere ailesiyle iletişim kurmak için yalnızca arama ve mesajlaşmaya izin veren eski tip bir telefona onay var.