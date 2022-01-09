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Geleceğin kraliçesi Kate Middleton 40 yaşına girdi

#Kate Middleton#İngiltere#Kraliyet Ailesi
Geleceğin kraliçesi Kate Middleton 40 yaşına girdi

İngiltere Kraliyet ailesinin üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın 40'ıncı yaş günü dolayısıyla Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenecek fotoğrafları yayınlandı.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in gelini Cambridge Düşesi Middleton bugün 40 yaşına girdi. Middleton’ın yeni yaş gününe özel verdiği pozlar moda çekimlerini andırdı.

Fotoğraf sanatçısı Paolo Roversi tarafından çekilen portreler, 2023'te Ulusal Portre Galeri'sinde sergilenerek kalıcı koleksiyonun bir parçası olacak.

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Roversi, düşesin fotoğrafını çekmenin "gerçek bir sevinç" olduğunu söyleyerek, düşesin "pozitif enerjisi ile tüm dünyaya umut getirebileceğini" söyledi. Roversi, "Sıcaklığı ve samimi karşılamasından etkilendim ve ruhunun güzelliğini yansıtan parlayan gözleri, kalbinin cömertliğini gösteren gülümsemesi beni büyüledi" dedi.

Geleceğin kraliçesi Kate Middleton 40 yaşına girdi

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Geçen yıl Kasım ayında Batı Londra'daki Kew Bahçeleri'nde çekilen portreler, Ulusal Galeride sergilenmeden önce düşesin İngiltere'de yaşadığı veya kendisi için anlamlı olan Berkshire, St Andrews ve Anglesey gibi çeşitli yerlere asılacak.

Cambridge Düşesi Kate'in doğum gününe özel olarak yayınlanan portrelerden birinde, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kendisine hediye ettiği küpeleri, diğerinde ise kayınvalidesi Galler Prensesi Diana'ya ait bir çift küpeyi taktığı görüldü.

Geleceğin kraliçesi Kate Middleton 40 yaşına girdi

Cambridge Düşesi Kate ve Kraliçe Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William 2003'de St Andrews Üniversitesi'nde tanışmıştı.

2011'de evlenen çiftin George, Charlotte ve Louis adında 3 çocuğu var.

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#Kate Middleton#İngiltere#Kraliyet Ailesi

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