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'Geldiklerini duyabiliyorum'

Geldiklerini duyabiliyorum

Ä°ÅŸ gezisine gittiÄŸi Mumbaiâ€™de oteline vardÄ±ktan kÄ±sa süre sonra terör olaylarÄ±nÄ±n ortasÄ±nda kalan Avukat Piraye Yasemin Erden, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dakika dakika Facebookâ€™taki sayfasÄ±nda aktardÄ±.

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Erden, Ã§atÄ±ÅŸmalar boyunca arkadaÅŸlarÄ±yla chat yaparak sakin kalmayÄ± baÅŸardÄ±. DÃ¼n Erdenâ€™in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ashmore Private Equityâ€™nin TÃ¼rkiye temsilcisi Klaus MÃ¼llner, hukuk danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n saat 11.45 itibarÄ±yla kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ä°stanbulâ€™a dÃ¶nmesini beklediklerini sÃ¶yledi.

Ses Ã§Ä±karmamak iÃ§in telefonla konuÅŸmayÄ±p saklandÄ±ÄŸÄ± banyodan mesajlaÅŸan Yasemin Erdenâ€™e arkadaÅŸlarÄ± da mesajlarÄ±yla destek olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Sadece odaya duman dolarken endiÅŸelendiÄŸi anlaÅŸÄ±lan 31 yaÅŸÄ±ndaki Cambridge Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi mezunu Erden, onlarca kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ Oberio Oteliâ€™ndeki odasÄ±ndan yazdÄ±klarÄ± ÅŸunlar:

26 KasÄ±mÂ

21.57: Yasemin Oberioâ€™dan canlÄ± yayÄ±nda bildiriyor. OdasÄ±nda mahsur durumda. SaldÄ±rÄ±larÄ±n sona ermesini bekliyor.

22.32: Yasemin herÅŸeyi atlatmak iÃ§in sakin olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. EÄŸer sadece duman daÄŸÄ±lsaydÄ± ama en azÄ±ndan alarm sustu.

22.58â€™de Yasemin chatleÅŸerek ve sms yaparak kendisini meÅŸgul tutuyor. Ben iyiyim. KomandolarÄ±n geldiÄŸini duyabiliyorum. Ä°nÅŸallah kÄ±sa sÃ¼re sonra sona erecek.

23.26 Yasemin ÅŸarjÄ±nÄ± koruyabilmek iÃ§in web browserini kapatÄ±yor. Ben iyiyim. GÃ¼venle otelden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda sizi haberdar edeceÄŸim.

27 KasÄ±m

00.29: Yasemin otelle ilgili tÃ¼m fikrini deÄŸiÅŸtirdi. Hala bitmedi ama ben iyiyim. Banyoda bekliyorum. Hepinize ilginiz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim.

02.05: Yasemin en kÃ¶tÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼n geÃ§tiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. OdayÄ± terk etmek iÃ§in temizlemenin bitmesini bekliyor.

Yasemin Erden yurda dÃ¶ndÃ¼

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Hindistan'Ä±n Mumbai kentindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±nda Oberio Otel'de rehin alÄ±nan avukat Yasemin Erden TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼.

TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n (THY) tarifeli uÃ§aÄŸÄ±yla Mumbai'den saat 09.55'te Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na gelen avukat Piraye Yasemin Erden'i babasÄ± SelÃ§uk Erden, hava limanÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±.

Bu arada, Mumbai kentinde bulunan bazÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± da aynÄ± uÃ§akla Ä°stanbul'a geldi.

Ä°ÅŸte Yasemin Erden'in havaalanÄ±nda sÃ¶yledikleri:

Â 

''Ã‡ok yorgunum. Aileme kavuÅŸmanÄ±n sevinci iÃ§indeyim. Hep odamdaydÄ±m. Fazla bir ÅŸey gÃ¶rmedim.Ä°lk anlar korkutucuydu. 5-6 saat sonra beklemem gerektiÄŸini anladÄ±m. OlaylarÄ±n yatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bekledim. Banyo tarafÄ±nda kaldÄ±m. Odaya Ä±ÅŸÄ±k sÄ±zmasÄ±n diye. Hep haber geliyordu. Sadece sÄ±ramÄ± bekledim. 'Ben bekleyeceÄŸim, bitecek, bunun da sonu gelecek' dedim. Ailem ve arkadaÅŸlarÄ±mla hep konuÅŸtum, mesajlaÅŸtÄ±m. Ä°ÅŸ iÃ§in oradaydÄ±m. Hindistan'a tekrar gideceÄŸim. Otelin iÃ§i hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Askerler bizi duvar tarafÄ±na yakÄ±n tutup, kat tamamen gÃ¼venli hale gelince aÅŸaÄŸÄ±ya indirdiler.''

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Yasemin Erden'in babasÄ± da kÄ±zÄ±na kavuÅŸtuÄŸu iÃ§in Ã§ok mutlu olduÄŸunuÂ belirterek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: ''Ã‡ok mutluyuz, Ã§ok da yorgunuz. Bir an evvel kÄ±zÄ±mÄ±zla evimize gitmek istiyoruz. KonuÅŸmalarÄ±mÄ±z sÄ±rasÄ±nda moralini yÃ¼ksek tutmak iÃ§in elimizden geleni yapÄ±yorduk. Telefonun Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor olmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸanstÄ±. O yÃ¼zden temas halindeydik. Yoksa o 43 saat nasÄ±l geÃ§er, hayal bile edemiyorum.''

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