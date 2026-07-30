Geçiş ücreti istiyorlar... Husilerin Kızıldeniz planı

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Temmuz ayında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak üzere Tahran'a giden Husi yetkililer, burada İranlı yetkililerle konuyu görüştü. Buna göre Husiler, Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin büyük bölümünden ücret alınmasını planlıyor ancak uygulamanın ne zaman hayata geçirileceği belirsizliğini koruyor. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki yetkili, planın amaçlarından birinin uluslararası su yollarından ücret alınması uygulamasını normalleştirmek, diğerinin ise ABD üzerindeki baskıyı artırmak olduğunu söyledi.

SUUDİLER İÇİN RİSK

Öte yandan Batılı iki diplomat böyle bir adımın Körfez ülkeleri ile Avrupa'nın tepkisini çekeceğini ifade etti. Babülmendep Boğazı'nın kapanması veya geçişlerin daha da zorlaşması halinde, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif en önemli deniz güzergahlarından birini kaybedebileceği ve küresel enerji arzına ilişkin endişelerin artabileceği değerlendiriliyor.