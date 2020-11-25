Geçiş süreci resmen başladı! Trump pes etti

Seçimlerin ardından yeni yönetime geçiş sürecinden sorumlu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) yetkilisi Emily Murphy, seçilmiş başkan Joe Biden’a gönderdiği mektupla, geçiş sürecini resmen başlattıklarını bildirdi. Bunun ardından Başkan Donald Trump, Twitter’dan, “Emily Murphy’ye ülkemize bağlılığı ve sadakati sebebiyle teşekkür etmek istiyorum. Taciz edildi, tehdit edildi, istismar edildi. Onun, ailesinin ve GSA çalışanlarının böyle bir şey yaşamasını istemem... Mücadeleyi sürdüreceğiz ve kazanacağımıza inanıyorum. Yine de ülkemizin çıkarı için Emily ve ekibinin gerekenleri yapmalarını tavsiye ettim. Kendi ekibime de aynı şeyi söyledim” mesajını paylaştı.

NE ANLAMA GELİYOR

Trump yönetiminin bir süre daha bu yönde adım atması beklenmiyordu. Murphy konuya ilişkin açıklamasında, Biden’ın ekibinin brifinglere, ofislere, güvenli bilgisayarlara ve devir için gereken diğer hükümet hizmetlerine erişiminin önünü açacaklarını söyledi. Bu, Trump’ın seçim yenilgisini kabul ettiği şeklinde yorumlansa da, Başkan hile yapıldığına dair iddialarını sürdürdü.

KERRY’E GÖREV

Joe Biden, kabinesinde önemli pozisyonlarda yer alacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Paris İklim Anlaşmasının önde gelen mimarlarından biri olan, Obama döneminde dışişleri bakanlığı görevinde bulunan John Kerry, Biden’ın ekibinde İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olarak yer alacak. Kerry, Twitter’dan, “Müttefiklerimizle beraber iklim krizini hak ettiği ciddiyet ve aciliyetle çözmek bir onur olacak” açıklamasını yaptı.