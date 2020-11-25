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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 25.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Geçiş süreci resmen başladı! Trump pes etti

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Geçiş süreci resmen başladı! Trump pes etti
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ABD’de Joe Biden yönetimine resmi geçiş süreci için onay çıktı. Karar, Trump’ın pes ettiği şeklinde yorumlanırken, o ise ‘Mücadeleyi sürdüreceğiz, kazanacağız’ diye tweet attı.

Seçimlerin ardından yeni yönetime geçiş sürecinden sorumlu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) yetkilisi Emily Murphy, seçilmiş başkan Joe Biden’a gönderdiği mektupla, geçiş sürecini resmen başlattıklarını bildirdi. Bunun ardından Başkan Donald Trump, Twitter’dan, “Emily Murphy’ye ülkemize bağlılığı ve sadakati sebebiyle teşekkür etmek istiyorum. Taciz edildi, tehdit edildi, istismar edildi. Onun, ailesinin ve GSA çalışanlarının böyle bir şey yaşamasını istemem... Mücadeleyi sürdüreceğiz ve kazanacağımıza inanıyorum. Yine de ülkemizin çıkarı için Emily ve ekibinin gerekenleri yapmalarını tavsiye ettim. Kendi ekibime de aynı şeyi söyledim” mesajını paylaştı.

NE ANLAMA GELİYOR

Trump yönetiminin bir süre daha bu yönde adım atması beklenmiyordu. Murphy konuya ilişkin açıklamasında, Biden’ın ekibinin brifinglere, ofislere, güvenli bilgisayarlara ve devir için gereken diğer hükümet hizmetlerine erişiminin önünü açacaklarını söyledi. Bu, Trump’ın seçim yenilgisini kabul ettiği şeklinde yorumlansa da, Başkan hile yapıldığına dair iddialarını sürdürdü.

Geçiş süreci resmen başladı Trump pes etti

KERRY’E GÖREV

Joe Biden, kabinesinde önemli pozisyonlarda yer alacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Paris İklim Anlaşmasının önde gelen mimarlarından biri olan, Obama döneminde dışişleri bakanlığı görevinde bulunan John Kerry, Biden’ın ekibinde İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olarak yer alacak. Kerry, Twitter’dan, “Müttefiklerimizle beraber iklim krizini hak ettiği ciddiyet ve aciliyetle çözmek bir onur olacak” açıklamasını yaptı.

Geçiş süreci resmen başladı Trump pes etti

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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