‘Geçici’ yönetimi açıkladılar: İşte Taliban’ın kabinesi

ABD’nin ülkeden son askerini de çektiği ağustos sonundan beri yeni rejimi ilan etmesi beklenen Taliban, dün ‘geçici’ hükümeti açıkladı. Pençşir’deki çatışmalar nedeniyle geciken hükümet ilanının yönetim boşluğu yaratması üzerine geçici olarak bazı bakanlıklara atamalar yapıldığı kaydedildi. Hasan Akhund vekil başbakan, Abdulgani Birader de yardımcısı olarak görevlendirildi.

‘KİMSEYLE SORUNUMUZ YOK’

Daha önce yalnızca dini bayramlarda mesaj yayınlayan Akhund, geçici hükümetin ilanının ardından resmi bir açıklama yayınladı. Akhund İngilizce yayınlanan açıklamada “ülkeyi İslam’ın kurallarıyla yöneteceklerini” belirterek yeni liderliğin “savaşın parçaladığı ülkede kalıcı barış, refah ve kalkınma” sağlayacağını söyledi. Halka “ülkeyi terk etmeme” çağrısında bulunan başbakan vekili “İslam Emirliği’nin kimseyle bir sorunu olmadığını” ifade etti.

BİRADER 2 NUMARA

Taliban’ın yüksek lideri Molla Hibetullah Akhundzade’nin, Birader’i geçici hükümetin başına getirebileceği konuşuluyordu. Ancak Hibetullah’ın tercihi kendisine yakın olan Hasan Akhund’dan yana kullandığı belirtiliyor. Taliban’ın İçişleri Bakanı olarak duyurduğu Seraceddin Hakkani ise ABD gizli servisi FBI’ın arananlar listesinde. El Kaide’ye yakınlığıyla bilinen Hakkani, 2008’de ABD vatandaşlarının öldüğü otel saldırısının şüphelileri arasında. Başına 5 milyon dolar ödül konmuş durumda.

HASAN AKHUND KİMDİR?

TALİBAN’ın 1996-2001 döneminde dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yapan Akhund, örgütün silahlı kanadının kurucularından ve ‘liderler konseyi’nin başkanı. Amerikan istihbaratının ‘en makul olmayan’ Taliban liderlerinden biri olarak nitelendirdiği Akhund, Birleşmiş Milletler’in teröristler listesinde yer alıyor.

KABİNENİN DİĞER ÜYELERİ

Taliban hareketinin başsözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından dün Kabil’de yapılan açıklamaya göre geçici olarak kabineye giren diğer isimler şöyle:

Savunma Bakanı: Molla Yakup

İçişleri Bakanı: Seraceddin Hakkani

Dışişleri Bakanı: Emir Han Muttaki

Maliye Bakanı: Hidayatullah Bedri

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