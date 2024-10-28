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Gece saatlerinde askeri üsse saldırı: 40 ölü

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#Çad#Askeri Üs#Saldırı
Gece saatlerinde askeri üsse saldırı: 40 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 16:25

Çad Devlet Başkanlığı, Nijerya sınırındaki askeri üsse gece saatlerinde saldırı düzenlendiğini açıkladı. 40 askerin öldüğü saldırının ardından Çad Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby’nin saldırganların yakalanması için askeri operasyon başlatılması talimatı verdi.

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Orta Afrika ülkesi Çad’da askeri üsse saldırı düzenlendi.

Çad Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Nijerya sınırında yer alan Lac bölgesindeki üsse düzenlenen saldırıda yaklaşık 40 askerin öldürüldüğü ifade edildi.

Çad Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby’nin saldırganların yakalanması için askeri operasyon başlatılması talimatı verdiği belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Boko Haram örgütünün bölgede saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

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#Çad#Askeri Üs#Saldırı

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