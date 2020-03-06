Son dakika haberi: Gece yarısı sivil katliamı! Hürriyet olay yerinde görüntüledi

İdlib’in kuzeyinde bulunan ve Türkiye’ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Maret Mısrin kasabası önceki gece saat 03:00 civarında Suriye rejimine bağlı uçakların hedefi oldu. Maret Mısrin kasabasının kırsalında bulunan tavuk çiftliği ile çevredeki evler bombalandı. Bombalama sonucunda evler ile tavuk çiftliği enkaza dönerken, 16 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil yaralandı.

‘UYKUDAYKEN BOMBALADILAR’

Uçak saldırısından sonra da bölgeden gün boyunca patlama sesleri duyuldu. Saldırıdan ailesiyle sağ kurtulan İbrahim Azzazi olayı, “Biz yaklaşık 6 ay önce Maret el Numan’dan geldik. Burada 15 aile kalıyordu. Bazı aileler tavuk çiftliğinde çalışıyordu. Gece biz uykudayken bombaladılar. Şiddetli bir sesle uyandık. Çok şükür benim ailemden kimse hayatını kaybetmedi. Ama bombalamada 2’si çocuk, 4’ü kadın 16 kişi hayatını kaybetti. Evimiz harabeye döndü” diyerek anlattı. Saldırıda abisi yaralanan 13 yaşındaki Vela Azzazi ise o anları, “Şiddetli patlama sesiyle uykudan uyandık. Bir bomba bizim evimize de isabet etti. Çok korktuk. Abim saldırıda yaralandı. Şimdi hastanede tedavi görüyor” sözleriyle anlattı.

Enkaza dönen tavuk çiftliğinin sahibi de saldırıdan sonra olay yerine geldi. Bombalamada yaklaşık 11 bin tavuğunun telef olduğunu söyleyen Harib Neddaf şöyle konuştu: “Bu çiftlikte 12 bin tavuk vardı. Maret El Numan’dan göç eden aileler burada yaşıyordu. Gidecek yerleri olmadığı için burada kalıyorlardı. Saldırı sırasında içerde olan siviller hayatını kaybetti. Tavuklarımın neredeyse tamamı telef oldu.”

AİLESİNDEN 8 KİŞİYİ KAYBETTİ

Saldırıda yaralanan siviller Maret Mısri’de bulunan bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavi görenler arasında ailesinden sekiz kişi kaybeden küçük Ahmed de bulunuyor. Olayın şokunu atlatamayan Ahmed’in amcası duygularını şöyle ifade etti: “Kardeşim ailesiyle birlikte Suriye rejiminin bombardımanıyla hayatını kaybetti. Onlar uyurken öldüler. Kimseye zararları yoktu. Sivillerin ne suçu var? Onları neden öldürüyor?”