Gece yarısı çifte albüm

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Şubat ayındaki ödül töreninde 14’üncü Grammy ödülüne kavuşan şarkıcı, törende yaptığı konuşmada iki yıldır gizlice kayıtlarını sürdürdüğü yeni albümü için 19 Nisan tarihini işaret ederek herkesi şaşırtmıştı. Swift, dün gece “The Tortured Poets Department” (İşkence Gören Ozanlar Dairesi) isimli 16 şarkılık albüm yayınladı. Ancak 34 yaşındaki şarkıcı 2 saat sonra bir sürpriz daha yaparak çifte albüm geldiğini duyurdu ve “The Tortured Poets Department: The Anthology” isimli 15 şarkılık ikinci albümünü yayımladı. Şarkıcı, yeni albümünde eski sevgilileri Joe Alwyn ve Matty Healy ile olan ilişkilerine göndermeler yapıyor. Albüm yayınlandığı andan itibaren tüm müzik platformlarında zirveyi görürken, sosyal medya gündeminin de tepesine yerleşti. Hayranları, şarkılarla ilgili yorumlarını paylaşıp teoriler üretmeye başladı.