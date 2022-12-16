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Gece vakti uyanıp bir daha uyuyamayanları böyle alalım... Çözümlerle geldik!

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#Uyku#Sağlık#Yaşam
Gece vakti uyanıp bir daha uyuyamayanları böyle alalım... Çözümlerle geldik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 08:25

Bölünmemiş bir gece uykusu sağlıklı bir yaşamın en önemli unsurlarından ancak ne yazık ki hepimiz bu kadar şanslı değiliz.

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Gece uykusu sırasında birkaç kez uyanmak çok doğal bir durum. Zira uyurken beynimiz derin ve hafif uyku evreleri arasında geçişler yapıyor ve hafif uyku anlarında uyanabiliyoruz. Buna özellikle ileri yaşlarda gecede bir-iki kez tuvalete kalkma ihtiyacını da eklememiz gerek. Sözün kısası geceleri uyanmak genellikle zararsız bir durum kabul ediliyor. Birçok kişi uyandıktan sonra yeniden uykuya dalmakta hiç güçlük çekmiyor, hatta bazıları ertesi sabah kalktığında gece uyanmış olduğunu dahi hatırlamıyor.

Ancak sık sık gecenin bir yarısı uyanıyor ve yeniden uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, o zaman altta yatan başka sorunlar olabilir. Peki nedir o sorunlar? Daha da önemlisi geceleri zindana gündüzleri işkenceye çeviren bu "uyuyamama" sorununun çözümü ne? Bu soruların cevapları ve haberin devamı Mashable Türkiye'de...

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#Uyku#Sağlık#Yaşam

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