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Gece kulübü faciasında ölü sayısı arttı

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#Dominik Cumhuriyeti#Gece Kulübü Faciası#Çökme
Gece kulübü faciasında ölü sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 10:29

Dominik’te gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 218'e yükseldi.

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Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 218'e yükseldi.

Enkazda arama faaliyetlerinin sürdüğü ve enkazdan çıkarılan yaralılarının tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

3 GÜNLÜK YAS

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, açıklamasında, felaketin ardından üç günlük yas ilan ettiğini bildirmişti.

Gece kulübünün giderek incelemelerde bulunan Abinader, trajediden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu söylemişti.

Abinader, "Tüm kurtarma kuruluşları gerekli yardımı sağladı ve kurtarma çalışmalarında yorulmadan çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Çökme esnasında sanatçı Rubby Perez ile orkestrasının sahnede performansı sergilediği bildirilmişti.

Gün doğumu sonrası havadan çekilen görüntülerde, binanın ortasında geniş bir deliğin oluştuğu görülmüştü.

 

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#Dominik Cumhuriyeti#Gece Kulübü Faciası#Çökme

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