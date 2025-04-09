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Gece kulübü faciasında ölü sayısı 98'e yükseldi: 3 günlük yas ilan edildi

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#Dominik#Gece Kulübü#Facia
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 09:44

Dominik Cumhuriyeti'nde, eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 98'e çıktı. 160'a yakın kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Devlet Başkanı Luis Abinader, felaketin ardından üç günlük yas ilan ettiğini bildirdi.

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Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 98'e yükseldi.

CNN haberine göre, başkent Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı dün, içeride en az 300'e yakın müşteri varken çöktü.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez'in açıklamasına göre, çökme sonucu enkaz altında kalan 98 kişi öldü.

Gece kulübü faciasında ölü sayısı 98e yükseldi: 3 günlük yas ilan edildi

Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de ölenler arasında bulunduğu belirtildi.

Enkazda arama faaliyetinin sürdüğü ve kurtarılan 160'a yakın kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

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Çökme esnasında sanatçı Rubby Perez ile orkestrasının sahnede performansı sergilediği bildirildi.

Gün doğumu sonrası havadan çekilen görüntülerde, binanın ortasında geniş bir deliğin oluştuğu görüldü.

Çökmenin nedeninin soruşturulduğu bildirildi.

Gece kulübü faciasında ölü sayısı 98e yükseldi: 3 günlük yas ilan edildi

 

3 GÜNLÜK YAS

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, açıklamasında, felaketin ardından üç günlük yas ilan ettiğini bildirdi.

Eğlence mekanına giderek incelemelerde bulunan Abinader, trajediden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu söyledi.

Abinader, "Tüm kurtarma kuruluşları gerekli yardımı sağladı ve kurtarma çalışmalarında yorulmadan çalışıyor." ifadesini kullandı.

"Jet Set", pazartesi geceleri etkinliklerine katılım açısından Dominik Cumhuriyeti'nin en ünlü eğlence mekanlarından biri olarak gösteriliyor.

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#Dominik#Gece Kulübü#Facia

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