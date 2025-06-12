Geç yatanlarda demans riski artıyor

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Hollanda’da yapılan çalışma, gece kuşlarının yüksek demans riski taşıdığını aynı zamanda diyabet, psikolojik sorunlar ve erken ölüm riskiyle de karşı karşıya olduğunu belirledi. Groningen Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, geç saatlerde aktif olanlarda bilişsel gerileme, erken yatıp erken kalkan insanlara göre daha hızlı ilerliyor. Bu durumun temel nedeni sigara, alkol, düzensiz beslenme ve sağlıksız yaşam tarzı.

KÖTÜ UYKU VE SİGARA

Araştırmaya göre, riskin yüzde 25’i sadece sigara ve kötü uykuya bağlı. Araştırma sonuçlarını değerlendiren demans uzmanı Dr. Ana Wenzler “Gece insanları daha fazla sigara ve alkol tüketiyor, daha az hareket ediyor. İyi haber şu ki, davranışlarınızı değiştirerek bu bilişsel gerilemeyi kısmen önleyebilirsiniz” dedi.Araştırmanın çarpıcı bir sonucu da yüksek eğitimlilerde bu etkinin daha belirgin olması. Uzmanlar düzenli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktiviteyle bu risklerin azaltılabileceğini belirtiyor.