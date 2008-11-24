Gazze'yi yeniden işgal etmenin maliyeti yüksek

Ordu tahminlerine göre hükümetten işgal kararı çıkması halinde Gazze'de kalmanın faturası, günlük 17 milyon şekeli (yaklaşık 4,3 milyon dolar
) bulacak.
Haaretz gazetesinin verdiği habere göre, bu değerlendirme, operasyonla ilgili tartışmaların çıktığı sırada ortaya konuldu. Habere göre, bu rakam, eğer büyük bir operasyon yapılmak durumunda kalınırsa, ordunun kontrolü altında kalacak bölgedeki Filistinlilerin acil insani yardımlarının karşılanması için ancak yetecek.
Hesaplamaların, bir yıl kadar önce Gazze'de çatışmaların tırmandığı ve Gazze'ye geniş çaplı bir operasyondan söz edildiği sırada yapıldığı da kaydedildi.
Hesaplamaların, uluslararası yasalara göre, işgal güçlerinin bebek mamasından çocuk bezine, tüm vatandaşların günlük temel ihtiyaçlarının sağlanmasını öngören kurallar çerçevesinde yapıldığı, bu temel maddelerin aylık faturası 500 milyon İsrail Şekeli'ne (yaklaşık 125 milyon dolar) ulaşırken, buna Gazze'de, ihtiyat birlikleri dahil, büyük bir askeri kuvvet bulundurmanın masraflarının dahil olmadığı ifade edildi.
Bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Haaretz'e, "Ne zaman İsrail ordusu Gazze için hazır mı diye sorulsa, resmi yanıt olumludur. Elbette... Bunun parkta dolaşmak anlamına gelmediği hepimizin malumu olsa bile... Zaman geçtikçe, hem bizim tarafımızda, hem Filistinli sivil halk arasında zayiat meydana gelecek. Ancak görev yerine getirilecek" diye konuştu.
İsrail ordusu üst düzey yetkililerinin, geçen günlerde, yoğun roket saldırıları düzenlenmesine rağmen, halihazırda Gazze Şeridi'ne yoğun bir operasyondan yana olmadıkları; ordu yetkililerinin en azından kısa dönemde, Hamas'ın ateşkesin devamını istediği görüşünde oldukları da kaydedildi.GEÇİŞLER BUGÜN KISMEN AÇILABİLİR
Mısır'ın arabuluculuğunda, ateşkesi yeniden rayına oturma çabaları çerçevesinde, Hamas'ın ve Filistinli militan grupların, kuşatmanın hafifletilmesi amacıyla, kapıların açılması karşılığında ateşkese uymayı benimsediklerini belirtmişlerdi.
İsrail radyosuna göre, dün akşam Gazze'den Necef'in batısına iki Kassam roketi atıldı, ancak zarar ya da zayiat meydana gelmedi. Bugün ise herhangi bir roket ya da havan mermisi saldırısı yapıldığı yolunda haber
gelmedi.
İsrail radyosu ayrıca, Filistinli yetkililere dayanarak, roket saldırılarının azalmasını dikkate alarak, İsrail'in geçiş noktalarını bugün kısmen açmayı kabul ettiğini duyurdu. Ancak, geçişlerin açıldığına ilişkin henüz resmi bir duyuru gelmedi.